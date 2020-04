Voormalig president Ecuador veroordeeld voor corruptie

Rafael Correa, die tussen 2007 en 2017 president was van Ecuador, is bij verstek veroordeeld tot acht jaar celstraf. Correa, ex-vicepresident Jorge Glas en zestien anderen zouden tijdens het presidentschap van de socialistische president voor miljoenen dollars aan smeergeld hebben aangenomen van bedrijven voor overheidsopdrachten. Onder die bedrijven is het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, dat in meerdere Latijns-Amerikaanse landen betrokken was bij corruptieschandalen.

De kans is klein dat de voormalig president daadwerkelijk de gevangenis in gaat. Sinds het einde van zijn presidentschap woont Correa in België met zijn vrouw. Dat land heeft geen uitleveringsverdrag met Ecuador.

Correa mag verder 25 jaar lang geen politieke functie meer uitoefenen in Ecuador. Een geplande deelname aan de presidentsverkiezingen in 2021 kan hij daarmee vergeten. Vanuit België laat Correa zich regelmatig kritisch uit over de huidig president van Ecuador Lenín Moreno, die onder hem nog vice-president was.

Minuten voor de uitspraak van de rechtbank schreef Correa nog op Twitter dat hij slachtoffer is van een van de ergste politieke vervolgingen op het continent. Zijn advocaten hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Mocht het vonnis blijven staan, dan lijkt de politieke carrière van Correa in Ecuador definitief voorbij te zijn.