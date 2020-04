Poëzie druipt van de noten in eerste Empty Concertgebouw Session

Als muzikaal hart onder de riem zetten zowel het Amsterdamse Concertgebouw als de Rotterdamse Doelen hun deur op een kier voor musici en publiek via gestreamde lunchconcerten. Pianiste Anna Fedorova gaf deze woensdag de première van de eerste Empty Concertgebouw Sessions voor een donkere Grote Zaal. Aan bezieling ontbrak het haar niet in muziek van Skrjabin, Chopin en De Falla – de poëzie droop van de toetsen.

Maar het camerawerk kon daaraan niets toevoegen: de drie visuele standpunten bevonden zich allemaal goeddeels in de rug van de pianiste, van wie we hooguit het profiel even vanachter haar lange, vallende haren zagen verschijnen. Haar gezicht en de gevoelens die de stukken daarin etsten, bleven onzichtbaar. Op regiegebied valt nog veel te winnen bij de sessions die komende weken op het programma staan.

Lege schepen klinken het hardst, schreef Shakespeare, maar van dat fenomeen heeft het Concertgebouw geen last. In de immense leegte van de Grote Zaal kon Fedorova verstild peinzen in Skrjabin en dromen in Chopin, nergens verloor het spel aan warmte. Alleen in de ‘Vuurdans’ van De Falla was soms een holle echo hoorbaar.

Hoe zal dat vanaf maandag in de akoestisch minder vriendelijke Doelen gaan? In de Rotterdamse zaal zijn dan elke middag, om kwart over twaalf, via internet miniconcerten te horen en te zien. De Nederlands-Turkse pianiste en zangeres Karsu Dönmez bijt het spits af. Verder treden onder meer op: de pianobroers Arthur en Lucas Jussen, blokfluitiste Lucie Horsch, zangeres Melissa Fortes en saxofonist Benjamin Herman.

De Amsterdamse sessions zijn elke woensdag om half één, met komende weken onder anderen zangeres Edsilia Rombley en pianiste Iris Hond.

Klassiek livestream Empty Concertgebouw Sessions: Anna Fedorova Gehoord: 8/4, livestream. Inl: Concertgebouw.nl Muzikaal: ●●●●● Registratie: ●●●●●