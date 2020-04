Muurvirus

Meestal is graffiti een uitlaatklep, voor ideeën die onvoldoende gehoord worden in de bovenwereld. Bedrijven en overheden krijgen ervan langs. Omdat ze niet democratisch genoeg zijn, te zeer op winst belust of omdat ze de natuur schade toebrengen. In deze tijd is er ook de graffiti die het overheidsbeleid juist steunt. Wellicht zijn sommige muurschilderingen zelfs gemaakt in opdracht van overheden die hun bevolking nog niet benaderen via Instagram en Spotify. De boodschappen zijn grensoverschrijdend, net als het virus. Overal worden op bestaande portretten mondkapjes geschilderd. Helden zijn geen revolutionairen of verzetsleiders, maar verplegers. 'Niet elke held draagt een cape', zoals in het Pools staat bij een muurschildering van artsen en verpleegkundigen in Warschau. (NRC)