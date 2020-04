Mag mijn zoon nu zijn vriendin zien?

Vader: „We zijn een gezin met drie jongens, en wonen in een klein stadje. Onze oudste van bijna 18 heeft anderhalf jaar verkering, heel serieus, ze zijn heel close. Ons middelste kind heeft astma, en heeft al eens door een virus op de IC gelegen, en daarom hadden we gezegd dat de oudste zijn vriendin nu niet kon zien. Zij woont in twee gezinnen dus krijgt ze met veel mensen te maken.

„Onze zoon ging onder die maatregel erg gebukt, raakte in de put, werkte niet meer aan school, en hij moet echt over dit jaar. We hebben de ontmoetingen daarom nu toch eens per week toegestaan zolang niemand verkouden wordt. Als hij thuiskomt, moet hij op afstand blijven, en eet hij aan een andere tafel. We worstelen hiermee. Ik weet vrijwel zeker dat zij geen 1,5 meter afstand houden.”

Risico-afweging maken

Loes Keijsers: „Over het algemeen accepteren pubers het wanneer opvoeders iets verbieden dat echt gevaarlijk is. Ze snappen dat dat bij een goede opvoeding hoort. Totdat ouders in het domein van sociale contacten komen. Dat beschouwen tieners als iets strikt persoonlijks, hierin accepteren ze de regels van volwassenen niet.

Loes Keijsers is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de Tilburg University. Ook schreef ze Waarom tieners zo irritant kunnen zijn.

„Bij een dergelijke risico-inschatting moeten twee dingen meegenomen worden: heeft iemand in het gezin een kwetsbare gezondheid? Dan is het legitiem om ‘nee’ te zeggen. Maar je moet als ouders ook goed kijken naar wat je afpakt. Een intieme partner is voor tieners een belangrijke bron van steun. Dat is degene bij wie ze hun verhalen kwijt kunnen. U zou dus kunnen zeggen tegen uw bijna 18-jarige: ‘Je verkering is de enige die je mag zien nu, mits er in haar omgeving geen verkoudheidsklachten zijn.’ In het onderzoek dat we nu doen naar hoe corona de opvoeding van tieners beïnvloedt, zien we dat de meeste ouders daarvoor kiezen.”

Goed overleg

Bas Levering: „Ik herinner me uit de jaren vijftig in de Utrechtse volkswijk waar ik woonde dat vader Spiering naar vader De Wit over straat riep: ‘Als jij je dochter binnen houdt, houd ik mijn zoon binnen’. Toen hadden we met een heel andere vorm van besmetting te maken waardoor jongeren in onthouding moesten. Nu er succesvolle anti-conceptie is, moeten we het in de voorlichting die we jongeren geven vooral hebben over zorgvuldig en respectvol met elkaar omgaan. Dat betekent in deze situatie elkaar niet besmetten.

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

„U heeft al toegestaan dat ze elkaar eens per week zien, en u gaat ervan uit dat ze de 1,5 meter niet in acht nemen. Dat moeten ze dan bij alle anderen mensen absoluut wel doen. Dat is ook in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. U zou met uw zoon en zijn vriendin kunnen overleggen wat hier gezien uw middelste kind op het spel staat. Heeft de vriendin veel andere contacten? Hoe wordt er in de twee gezinnen waarin zij leeft aan die veiligheidsvoorschriften voldaan? En is dit niet een kwestie die ook met de ouders van de vriendin moet worden overlegd?

„Het voordeel van een nauwe betrokkenheid bij één andere persoon kan zijn dat uw oudste daardoor minder contacten heeft met andere vrienden.”