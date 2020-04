Is het dragen van een ketting al een teken van abstract denken?

In 2013 neemt Davorka Radovcic het curatorschap van het nationaalhistorisch museum van Zagreb op zich. Ze loopt de hele collectie nog een keer door, en dan valt haar ineens iets op aan een achttal arendsklauwtjes die al sinds 1899 in het museum liggen. De klauwen lijken 130.000 jaar geleden door neanderthalers te zijn bewerkt, om als ketting te kunnen dragen. Wat zegt het over neanderthalers dat ze sieraden droegen? Konden ze symbolisch denken? En wat is dat eigenlijk?

