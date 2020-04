In Roermond leeft de hoop dat The Passion volgend jaar terugkeert

Ze had er zich zo op verheugd. Tijdens het wachten op een beslissing in de asielprocedure met haar gezin in een AZC mag de Armeense Anahit Yengibaryan haar oude vak van zangeres niet uitoefenen. Maar donderdagavond zou ze via het koor van The Passion toch een landelijk podium krijgen. „Ik kwam door de video- en liveaudities heen, maar voordat de repetities begonnen, sloeg corona toe.” Misschien komt ze in de uitzending even terug in een montage van video’s van mensen die hun bijdrage aan een lied zelf opnamen. Dat wordt dan een van de weinige Roermondse elementen die te zien zal zijn. Vanwege het coronavirus is gekozen voor een compilatie van voorgaande edities, aan elkaar gepraat door Johnny de Mol.

Zuur voor de Midden-Limburgse plaats die zich graag afficheert als ‘evenementenstad’. De eigentijdse verbeelding van het lijdensverhaal en city marketing gaan tegenwoordig hand in hand. The Passion trekt normaal gesproken tussen de 2,5 en de 3,5 miljoen kijkers. „We hadden ons mooi kunnen neerzetten als place to be”, zegt de Roermondse wethouder Angely Waajen-Crins (CDA, Economische Zaken). „Het viel bovendien prachtig samen met het achthonderdjarig bestaan van onze Munsterkerk. Roermond is bovendien gewend om grote bezoekersstromen te verwerken.”

Roermond werd uitverkoren op grond van een bidbook en een bezoek van de productiemaatschappij uit een onbekend aantal kandidaten. De organisatie kost de gemeente 650.000 euro. De provincie Limburg past 250.000 euro bij. Waajen-Crins: „Daar zit ook een bedrag voor de productiemaatschappij in. Begin vorige maand zagen we aankomen, dat het weleens niet door zou kunnen gaan, toen zijn we al kosten gaan drukken. Even is gedacht aan een opname zonder publiek, maar dat bleek niet haalbaar.”

Nieuwe poging

Waajen-Crins is voor een nieuwe poging in 2021. „Maar ik zal eerst een beeld moeten krijgen van de kosten die nu gemaakt zijn voor de afgelaste versie van dit jaar en me daarover moeten verantwoorden in de gemeenteraad. Die moet dan toestemming geven voor 2021. En we weten niet wat de omroepen willen.”

Of Roermond automatisch in aanmerking komt, is onduidelijk, aldus EO-woordvoerder Deborah van Geest. „We zijn nog druk met de uitzending van dit jaar. Dat bekijken we daarna.”

Judith van den Berg-Meelis, dominee in Roermond, ziet The Passion graag terugkomen. Ze zag de samenwerking tussen de plaatselijke kerken na de aankondiging van de komst van het tv-spektakel toenemen. Maar de predikante is vooral enthousiast over een nevenproject, kruiswegstaties schilderen met leden van zeven kwetsbare groepen uit de samenleving. „Voor de lockdown hebben we dat vier van de zeven groepen gedaan: leden van de LHBTI-gemeenschap, AZC-bewoners, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Dat heeft heel veel mooie gesprekken gebracht. Je ontdekt zoveel geloof, spiritualiteit en eigen manieren van zingeving. Ik hoop dat we dit project een vervolg kunnen geven. Als kerk met een sociaal gezicht de mensen niet naar je toe laten komen, maar zelf op ze af gaan.”

Roermond krijgt deze Pasen toch wat tv-momentjes. Het KRO/NCRV-programma Met hart en ziel besteedt aandacht aan het kunstproject met kwetsbare groepen (zaterdag, NPO2, 18.00 uur) en de live-uitzendingen van de Paaswake en Paasviering van dezelfde omroep komen vanuit de jubilerende Munsterkerk (zaterdag, NPO2, 23.15 uur en zondag, NPO2, 11.00 uur).

‘10 jaar The Passion: Geef mij nu je angst’ wordt op 9 april om 20:30 uitgezonden op NPO 1.