„Toen op 12 maart alle voorstellingen van Tina tot juni werden gecanceld, vond ik dat best heftig. Wat te doen met zo veel vrije tijd? De eerste week was heerlijk, die had ik toch al vrij genomen, even een korte vakantie. Maar nu we twee weken verder zijn, merk ik dat niks doen best lastig is. Ik heb jarenlang heel veel en ook heel hard gewerkt. Ik moet het dus leren: beter ontspannen en me niet schuldig voelen als ik een dag niks heb gedaan.

„Ik probeer liedjes te schrijven, dat wilde ik altijd al. Met mooi weer zit ik op mijn dakterras, hoef ik me geen zorgen te maken over wat er om me heen gebeurt. Ik fiets soms in de bossen, skyp met familie, en straks heb ik een Facetime-lunch met twee vriendinnen. Ook stel ik mezelf iedere dag een klein doel: een half uur sporten, mijn belastingpapieren doen, een kast opruimen.

„Bij het boodschappen doen heb ik steeds wat extra spullen gekocht. Pakken rijst, pasta, potten chili con carne, appelmoes, soep en pindasaus. Nu het een aardige voorraad is, ga ik die langsbrengen bij de voedselbank hier in Utrecht. Ik heb geluk, ik ben oké. Maar veel mensen vallen nu in een financieel gat. Op mijn manier hoop ik een steentje bij te dragen. Ik doe ook mee aan Stayge at Home, een online benefietshow voor het Rode Kruis, die zaterdag 11 april te zien is op YouTube en Facebook.

„Of we iets kunnen leren van deze tijd? Ik zie het virus als een schreeuw van Moeder Natuur: stop met wat jullie de aarde aandoen.”

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 april 2020