Huuraanbod Amsterdam groeit door instorten Airbnb- en expatverhuur

In Amsterdam groeit het aanbod aan huurwoningen in de vrije sector door de coronacrisis. Appartementen die voorheen werden verhuurd aan expats of toeristen, komen door de coronacrisis nu op de reguliere verhuurmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Op Pararius, de grootste verhuursite van het land, neemt het Amsterdamse aanbod sinds twee weken dagelijks met enkele tientallen toe. „De door corona ontstane situatie die een verschuiving van korte- naar langetermijnverhuur teweegbrengt is nieuw voor ons”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Veel van de nieuw aangeboden woningen zijn gemeubileerd en staan voor enkele maanden of „flexibel” te huur. De foto’s van deze woningen corresponderen in veel gevallen met advertenties op vakantieverhuurplatforms als Airbnb en Booking.com. Ook worden er opvallend veel appartementen voor korte periodes te huur aangeboden op besloten Facebookgroepen. In Amsterdam mag een woning alleen voor minder dan zes maanden verhuurd worden als de eigenaar beschikt over een short stay-vergunning.

In Amsterdam worden jaarlijks zo’n twintigduizend appartementen te huur aangeboden aan toeristen. De stad had vorig jaar de hoogste Airbnb-prijzen van Europa.

Het is de vraag of verhuurders zich aan de regels houden nu ze hun Airbnb- en expatwoningen op de reguliere markt aanbieden. In Amsterdam moeten woningen voor minimaal zes maanden verhuurd worden, tenzij de eigenaar beschikt over een zogeheten shortstay-vergunning: dan mag hij ook verhuren voor enkele weken of maanden – met een minimum van zeven dagen.

Airbnb zelf maakt ondertussen een crisis door: alleen al op marketinguitgaven bezuinigt het bedrijf dit jaar 800 miljoen dollar. Een beursgang, die dit jaar moet plaatsvinden, staat onder druk.

