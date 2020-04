Helft afdeling demente ouderen in verpleeghuis Rotterdam overleden

Bijna de helft van de bewoners van een afdeling voor dementerende ouderen van het Rotterdamse verpleeghuis De Leeuwenhoek is de afgelopen drie weken overleden, vermoedelijk allemaal aan corona. Het gaat tot nu om zo’n vijftien mensen, maar bijna elke dag overlijden er bewoners. Op twee andere afdelingen van het verpleeghuis zijn inmiddels ook meerdere doden gevallen en zieken gemeld. Dat bevestigen zeven bronnen bij en rond het verpleeghuis.

In een schriftelijke reactie bevestigt een woordvoerder dat er „inmiddels een groot aantal bewoners is overleden”. Hoeveel dat er precies zijn, wil De Leeuwenhoek niet zeggen. „Dat is regionaal zo afgesproken.” Een groot deel van de overledenen is overigens niet op corona getest.

Inmiddels zijn wel alle „huidige” 72 bewoners getest op corona. Een kwart van hen is besmet. Ook is ruim een kwart van het vaste personeel besmet.

‘Niet te laat gereageerd’

Volgens De Leeuwenhoek heeft het na de eerste verdenking van corona direct de richtlijnen van RIVM en GGD opgevolgd en heeft het verpleeghuis „niet anders gehandeld dan op andere locaties of bij andere zorginstellingen.” Er is zeker „niet te laat gereageerd en evenmin te weinig gedaan”. Alle mogelijk besmette bewoners zijn direct geïsoleerd en personeel van de besmette afdeling kreeg beschermingsmiddelen en mocht niet meer op andere afdelingen werken. Inmiddels is „elke bewoner in quarantaine”.

Dat het verpleeghuis adequaat ingreep wordt echter tegengesproken door drie medewerkers en enkele familieleden die met NRC spraken. Zij willen uit angst voor een conflict met De Leeuwenhoek anoniem blijven. Volgens deze betrokkenen was de leiding slecht voorbereid op een mogelijke coronauitbraak en heeft het verpleeghuis te weinig gedaan om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

Personeel mocht geen kapjes

In eerste instantie mocht het personeel geen mondkapjes omdat bewoners dat niet zouden begrijpen. Nu zijn er te weinig mondkapjes en andere beschermingsmiddelen, waardoor personeel met mogelijke besmette schorten en mondkapjes door ‘schone’ ruimtes moeten lopen en komt personeel van de besmette afdeling wel degelijk ook bij de andere afdelingen.

Ook het isoleren van patiënten ging niet goed, zeggen deze betrokkenen. Omdat sommige dementerenden dwalen, bewogen zieke en gezonde bewoners door elkaar heen. In een brief van een week geleden aan familie en mantelzorgers, in handen van NRC, bevestigt de locatiemanager dat laatste: „Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat er mogelijke besmette bewoners van de kamer kwamen, waardoor er geen veilige situatie meer ontstond om de uitbraak te beheersen.”

Ook zou positief getest personeel met nog weinig of geen ziekteverschijnselen op zijn gedragen om te komen werken.

Er is in heel Nederland veel onrust over de situatie in verpleeghuizen. Om bewoners te beschermen tegen corona zijn ze sinds 20 maart allemaal gesloten voor bezoek. Er zijn sterke vermoedens dat er bij verpleeghuizen onderrapportage van corona is, omdat veel zieken daar niet op worden getest. Het is dus onduidelijk of de situatie in De Leeuwenhoek uitzonderlijk is.