Gistermiddag liet ik op de hei onze hond uit, toen ik werd aangesproken door een jongetje van een jaar of zeven. Hij wilde graag onze hond aaien. Toen vroeg hij me: „Bent u oma?” Na mijn bevestiging waarschuwde hij me: „Weet u wel dat u heel ziek kunt worden van corona en dood kunt gaan?” Toen ik ook dat bevestigd had, verklaarde hij heel beslist: „Echte oma’s komen niet buiten!”

