Denk-voorman Azarkan wil dat bestuur opstapt om ruzie Öztürk en Kuzu

Denk-voorman Farid Azarkan wil dat het bestuur van zijn partij opstapt vanwege het conflict dat is ontstaan tussen oprichters Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt. Volgens Azarkan moet het bestuur zijn „verantwoordelijkheid nemen” en moet er een interim-bestuur aangesteld worden „om uit deze crisis te komen”. Öztürk is als partijvoorzitter een van de leden van het bestuur.

Volgens Azarkan kan het huidige bestuur geen leiding aan de partij geven omdat zijn leden „onderdeel zijn van de situatie”. Vice-voorzitter Gladys Albitrouw heeft al gehoor gegeven aan de oproep en schaart zich achter het idee van een interim-bestuur. De andere bestuursleden, Öztürk incluis, hebben voor zover bekend nog niet gereageerd.

De publieke ruzie tussen Öztürk en Kuzu begon half maart toen laatstgenoemde onverwacht bekendmaakte te stoppen als partijleider. In eerste instantie zei hij dit te doen om meer tijd te hebben voor zijn persoonlijke leven, maar enkele dagen later onthulde HP/De Tijd dat een buitenechtelijke affaire van Kuzu ten grondslag aan zijn vertrek lag.

Kort hierna gaf Denk een verklaring uit waarin de partij stelde dat Kuzu inderdaad moest vertrekken vanwege de affaire. Hierop sloeg Kuzu terug door te zeggen dat zijn voormalige „strijdmakker” Öztürk het verhaal over de affaire had opgerakeld om hem „ten val te brengen”. De ruzie zou eigenlijk zijn gegaan over de partijstructuur en Öztürk zou van Kuzu af hebben gewild zodat hij zijn macht binnen de partij verder kon uitbreiden.

Öztürk heeft op die verwijten nog niet inhoudelijk gereageerd. In een verklaring op een Turkse nieuwswebsite zegt hij niet impulsief te willen reageren. „Ik wil alleen dat je weet dat mijn persoonlijke beschuldigingen totaal onrealistisch zijn.”