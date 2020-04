De mensen houden het niet langer vol – het offer is te groot

Toen ik vanochtend rond tien uur met een mondkapje het huis verliet om brood en pasta te gaan kopen, was het onbewolkt en zonnig bij een temperatuur van twintig graden met een zwakke noordoostenwind en een luchtvochtigheid van 49 procent. Er werd een luchtdruk gemeten van 1.027 mbar en een goede zichtbaarheid gerapporteerd van tien kilometer. Het was, kortom, een schitterende dag.

Er was veel volk op straat. Er waren te veel mensen die, net zoals ik, profiteerden van het lenteweer om broodnodige boodschappen te doen. Sinds de mondkapjes in Lombardije verplicht zijn gesteld, worden ze ook in Genua door bijna iedereen gedragen. De geïmproviseerde gezichtsbedekking, van mensen die bijvoorbeeld maandverband over hun neus en mond hebben geplakt, zie je steeds minder. Kennelijk zijn er geen tekorten meer.

Ik merkte dat het zwerfvuil is veranderd. Vroeger lagen er vooral servetjes op de grond, die van de terrastafeltjes af waren gewaaid. Nu zag ik plastic wegwerphandschoenen die als vrolijk zwaaiende handjes over straat dwarrelden.

Voor bijna elke winkel die levensmiddelen verkocht, stond een aanzienlijke rij van gemaskerde wachtenden die een meter afstand van elkaar hielden. Ik zag ook mensen die net deden alsof. Ze genoten van hun ochtendwandeling en als er een politiepatrouille voorbijkwam, sloten ze gauw aan achter een willekeurige rij.

Ik ving flarden op van het telefoongesprek van een oudere heer waarmee hij zijn vriend Andrea overhaalde om naar buiten te komen en een wandelingetje met hem te maken. Het was een kort gesprek. Kennelijk was Andrea snel overtuigd van de wenselijkheid van dit plan.

De mensen houden het niet langer vol. De Genuese politie deelt gemiddeld acht boetes per uur uit, las ik in de lokale krant, maar het helpt niet. Het offer is te groot en zal bovendien, als dit zo doorgaat, vergeefs blijken.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua, Italië. Hij schrijft dagelijks over de impact die het coronavirus heeft op het dagelijks leven daar.

NRC 5 om 5 Elke dag om vijf uur praten we je bij over alle ontwikkelingen rond het coronavirus en delen we de vijf meestbesproken stukken van de dag Inschrijven