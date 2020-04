Oxfam Novib: Coronacrisis dreigt half miljard mensen in armoede te dompelen

Gemeenten zien vooral veel bijstandsaanvragen van jongeren, onder wie veel twintigers en dertigers die een uitzend- of oproepcontract hadden.

Het is de eerste indicatie dat de werkloosheid ook in Nederland oploopt, ondanks de steunmaatregelen van het kabinet.

De aanvraag van bijstandsuitkeringen is de afgelopen weken fors gestegen, vooral in de vier grote steden. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs 32 wethouders van sociale zaken.

Oxfam Novib: Coronacrisis dreigt half miljard mensen extra in armoede te dompelen

Door de economische gevolgen van de coronapandemie dreigen wereldwijd een half miljard mensen terug te vallen in armoede, stelt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in het deze donderdag te verschijnen rapport 'Dignity Not Destitution'.

Volgens Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes hebben strenge lockdowns ingrijpende gevolgen: „Deze crisis treft iedereen ter wereld, maar vooral mensen in armere landen onevenredig hard doordat zij veelal werkzaam zijn in de informele economie en niet kunnen terugvallen op sociale vangnetten zoals uitkeringen of betaald ziekteverlof.”

De ontwikkelingsorganisatie doet een oproep aan de ministers van Financiën van rijke landen om ontwikkelingslanden bij te staan en wil dat er bij de grote voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in totaal 2.500 miljard dollar wordt vrijgemaakt. De Verenigde Naties gaven eerder deze week aan dat dat het minimale bedrag is dat nodig is om ontwikkelingslanden te helpen door de coronacrisis te komen.

Een deel daarvan moet volgens Oxfam Novib gebruikt worden voor directe noodhulp, maar het overgrote deel voor het kwijtschelden van schulden en het beschikbaar stellen van speciale internationale financiële reserves.