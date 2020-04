HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn vecht voor voortbestaan met schuldeisers

HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn maakt zich op voor een gevecht met de schuldeisers van het retailbedrijf. Inzet: het voortbestaan van de winkelketen – en wie daarvoor gaat opdraaien.

Dat bevestigen ingewijden aan NRC, na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Directe aanleiding voor de onenigheid is de precaire financiële situatie die de voorbije weken is ontstaan. HEMA is zwaar getroffen door de coronacrisis. De ruim 200 buitenlandse HEMA-filialen in onder meer België, Duitsland en Spanje zijn dicht. In de Nederlandse winkels is het stil.

Binnen de detailhandel geldt HEMA als extra kwetsbaar. Niet vanwege een falende strategie, maar omdat de winkelketen een schuld torst van bijna 800 miljoen euro in de vorm van verhandelbare obligaties, een erfenis uit de jaren waarin het Britse private-equityfonds Lion Capital de eigenaar was. Dat betekent dat HEMA niet alleen leveranciers en verhuurders moet betalen, maar jaarlijks óók nog ruim 50 miljoen euro kwijt is aan rente.

De hoge schuld is normaal al moeilijk te dragen, nu leidt die tot acute geldnood

Die verplichting is in gezonde jaren al moeilijk te dragen, nu veroorzaakt ze acute geldnood. Komende week wacht een rentebetaling van 9 miljoen euro. Nog problematischer: in juni moet HEMA 50 miljoen euro aflossen. Dus zoekt het bedrijf naar uitwegen. HEMA betaalt zijn leveranciers later dan gebruikelijk. Vastgoedeigenaren kregen een verzoek tot huurkorting.

En schuldeisers? Die moeten afschrijven op hun vorderingen, suggereerde een medewerker van Ramphastos, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn, zaterdag in het FD. In ruil daarvoor zou de miljardair die HEMA in 2018 overnam bereid zijn om eigen vermogen in de onderneming te steken.

Of het zover komt, valt te betwijfelen. De obligatieschuld is in handen van institutionele beleggers en Angelsaksische hedgefondsen gespecialiseerd in probleemgevallen zoals HEMA, vertellen bronnen uit de financiële wereld op voorwaarde van anonimiteit. Onder aanvoering van deze debt funds, gewend om hard te onderhandelen, heeft een belangrijk deel van de obligatiehouders zich intussen verenigd om gezamenlijk, en via een adviseur de gesprekken met Ramphastos aan te gaan. Andere schuldeisers kunnen zich nog bij hen aansluiten.

De obligatiehouders zijn vooralsnog niet van zins de suggestie van Ramphastos te omarmen. Dat HEMA geld nodig heeft, staat niet ter discussie, maar schuldeisers vinden dat Boekhoorn eerst zelf moet bijspringen. Hij beloofde bij de overname de schuld „drastisch” terug te dringen, maar heeft dat niet waargemaakt, klinkt het, en hij gebruikt nu de crisis om zijn crediteuren onder druk te zetten. Áls ze al akkoord gaan met een afboeking, dan in ruil voor aandelen.

Hoe hard deze stellingnames zijn, moet komende weken blijken. „De wereld zoals we die kenden, is voorbij”, vat een zakenbankier het samen. „Elke euro voor jou is nu een verlies voor mij.”

HEMA en Ramphastos wilden niet reageren.