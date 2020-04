Almere wil Floriade mogelijk afblazen

De Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere moet worden gehouden, wordt aangepast, uitgesteld of mogelijk zelfs afgeblazen. Dat blijkt uit een brief die het college dinsdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Doorgaan met de huidige plannen is volgens de gemeente Almere niet mogelijk. In de brief schrijft het college: „Met de snelle en mondiale verspreiding van het coronavirus is een turbulente en onzekere tijd voor iedereen aangebroken.”

De voorbereidingen voor de Floriade kampen al met tegenslagen sinds 2012, toen Almere het ‘bid’ won om de tentoonstelling te mogen houden. Zo zijn de kosten aanzienlijk opgelopen. Oorspronkelijk zou de gemeente 10 miljoen euro bijdragen aan de 93 miljoen die het evenement zou kosten. De rest moest komen van de provincie Flevoland, het Rijk, de sponsors en de 2,1 miljoen betalende bezoekers die worden verwacht. Inmiddels zijn de kosten voor Almere 39,5 miljoen euro en moet er mogelijk nog eens drie tot zes miljoen extra worden bijgelegd, zo bleek eind februari.

Nog geen sponsors

Dat geld, zo zei Floriade-wethouder Jan Hoek (GroenLinks) toen, zou onder meer nodig zijn zodat de Floriade BV, dat het evenement organiseert en waarvan Almere de enige aandeelhouder is, sponsorwervers kon aantrekken. Er is nog geen enkel sponsorcontract getekend en ook de belangstelling van landen om deel te nemen, is gering. Er hebben zich nu acht landen aangemeld voor de wereldtentoonstelling.

Elk van de drie opties die nu wordt voorgesteld, heeft financiële en juridische consequenties. Een kleiner evenement levert bijvoorbeeld minder bezoekers en daarmee minder inkomsten van kaartverkoop op, zo is de verwachting. Uitstel kan juridische consequenties hebben: met bouwers Amvest en Dura Vermeer is afgesproken dat zij na afloop huizen kunnen verkopen op het terrein.

Het college heeft Harry van Dorenmalen, oud-directeur van IBM Nederland en IBM Benelux, gevraagd te onderzoeken welke optie het beste is. Donderdag vergadert de gemeenteraad achter gesloten deuren over de toekomst van de Floriade.

De PVV in Almere, die altijd kritisch was en waarschuwde voor de kosten, roept op tot afstel. „Dit is de uitgelezen kans het gebied in te vullen met woningen, waar Almere iets aan heeft”, zegt fractievoorzitter Toon van Dijk.

Floriade nooit succesvol

De vorige Floriades waren weinig succesvol. De drie vorige edities – Venlo (2012), Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) – draaiden voor miljoenen verlies omdat er niet genoeg bezoekers kwamen.