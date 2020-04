Afghaanse regering: eerste 100 Taliban-strijders vrijgelaten

De regering van Afghanistan zegt woensdag honderd gevangengenomen Taliban-strijders te hebben vrijgelaten. Het zou gaan om een deel van de gevangenen van wie de Taliban vrijlating had geëist, melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van de Afghaanse regering. De Taliban kunnen bij persbureau AP nog niet bevestigen of deze vrijgelaten gevangenen inderdaad op de lijst staan die zij hebben opgesteld.

De vrijlating wordt beschouwd als een belangrijke eerste stap naar vredesgesprekken tussen de Afghaanse regering en de Taliban. De Verenigde Staten en de Taliban tekenden eind februari een akkoord dat de opmars naar de vrede in Afghanistan moet betekenen. In dit akkoord werd opgenomen dat duizenden gevangengenomen Taliban-strijders voor 10 maart zouden vrijkomen in ruil voor de vrijlating van duizend gevangenen van de Taliban. De Afghaanse president Ashraf Ghani weigerde aanvankelijk over te gaan tot vrijlating.

‘Inspanningen voor vrede’

Het is niet duidelijk waarom Ghani alsnog is overgegaan tot vrijlating. Een woordvoerder van de Afghaanse regering zegt tegen persbureau AFP dat de vrijlating deel uitmaakt „van onze inspanningen voor vrede en om Covid-19 te voorkomen”. Op basis van gezondheidstoestand, leeftijd en duur van de resterende straf is bepaald wie zijn vrijgelaten. De regering in Afghanistan stelt dat met de vrijlating wordt voldaan aan „ons deel van de afspraak”.

De vrijlating van de gevangenen zou zijn bedoeld om wederzijds vertrouwen te creëren tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Daarna zouden verdere onderhandelingen moeten plaatsvinden om een einde te maken aan de bijna twintigjarige oorlog in het land. Twee dagen na de ondertekening van het akkoord, waarbij de Afghaanse regering niet betrokken was, schonden de Taliban al het afgesproken staakt-het-vuren.