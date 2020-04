Voordelen van thuiswerk: zon, seks en tosti’s

Niet meer de trein in! Middagdutjes! Tosti’s! De voordelen van het thuiswerken vlogen in het rond toen we vorige week een digitale borrel hielden met collega’s. Zeker, de eerste rsi-klachten steken de kop op na dagenlang op een laptop tikken aan de keukentafel, maar er zijn ook leuke kanten. Wie staat bijvoorbeeld nog op zondag een stapel overhemden te strijken? Wie doet ’s ochtends uitgebreid make-up op om daarna de dag door te brengen met een sansevieria?

Ik wil de coronacrisis niet bagatelliseren. Dagelijks overlijden mensen en vrijwel iedereen maakt zich zorgen om dierbaren met een kwetsbare gezondheid. Ook klein leed, zoals thuiswerkstress over een haperende internetverbinding of kinderen die niet aan hun huiswerk willen, zorgen voor begrijpelijke frustraties.

Maar juist in een tijd van tegenslag is het belangrijk stil te staan bij de dingen waar je wél blij van wordt. Dat zegt Rick Hanson, psycholoog bij het Greater Good Science Center van de Universiteit van Californië. Daar doen ze wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen en samenlevingen veerkrachtig maakt. In zijn boek Veerkracht (2019) schrijft hij: „Evolutionair gezien geeft ons brein prioriteit aan problemen. Daar kun je tegenwicht aan bieden door bewust aandacht te geven aan positieve ervaringen.”

Focussen op fijne momenten is niet alleen goed voor jezelf, zegt Hanson, maar ook voor de mensen om je heen: „Anderen profiteren als jij je minder gestrest, bezorgd of geïrriteerd voelt.” Daarom zes voordelen van thuiswerk.

1. Geen reistijd

Het grote genieten met thuiswerken begint al ’s ochtends: nul reistijd! M’n huisgenootje stond altijd om zes uur op om met de trein van Amsterdam naar Alkmaar te gaan. Nu kan ze langer dan drie minuten douchen én heeft ze tijd voor yoga voor ze achter haar computer schuift.

Een aantal van jullie zal zeggen: ik vond het altijd prettig, even fietsen of wandelen naar mijn werk. Kan nog steeds; even een frisse neus halen voor werktijd. Met als voordeel dat je elke dag een andere route kunt kiezen. Zolang je maar weer thuis eindigt.

2. Tijd met je huisgenoten

Opeens zitten velen van ons thuis, eventueel met partners, kinderen, katten of cavia’s. Het verschilt hoeveel positieve energie je van deze wezens krijgt, maar gelukkig valt er veel te genieten. Wie anders dan mijn dochter van zes zou bijvoorbeeld tijdens een pauze van haar huiswerk een mooie tekening met hartjes maken, met de tekst ‘ik hou van jou’.

Om vervolgens te zeggen: ‘Deze is niet voor jou hoor, mama’.

3. De driegangenlunch

Is er nog iemand die ’s ochtends vroeg boterhammetjes smeert, in een lunchtrommeltje meeneemt naar het thuiskantoor en dan rond lunchtijd opeet achter de computer? Nee toch! Dit moet een van de grootste voordelen zijn van thuiswerken: altijd een volledig uitgeruste keuken in de buurt. Voor een uitgebreide driegangenlunch of snelle tostipauze.

4. Bellen met collega’s

Ik hoor het van alle kanten: ouderwets bellen is terug van weggeweest. Nu we noodgedwongen veel via schermen communiceren, is het heerlijk even weg te stappen van Slack, WhatsApp en mail en buiten een wandelbelletje te doen.

Op kantoor hebben we voornamelijk contact met de collega’s naast wie we zitten of die we tegenkomen bij de koffieautomaat. Het zou me niets verbazen als tijdens de coronacrisis meer contact ontstaat tussen collega’s die elkaar op kantoor weinig tegenkomen. Simpelweg omdat ze elkaar aardig vinden of nu ontdekken dat ze goed kunnen samenwerken.

5. De sportpauze

Aan de vele wandelaars, fietsers en hardlopers op veilige afstand te zien ben ik niet de enige die tegenwoordig in sportkleding rondloopt. We doen vaak frisse energie op in de lentezon. Een van mijn favorieten is een paar minuten mijn laptop dichtklappen en als een gek dansen en meezingen met vrolijke muziek.

Enige gevaar: dat je dit onbewust blijft doen als we straks weer op kantoor zijn.

6. De slaapkamerpauze

In week één van social distancing schreef ik een artikel met tips van ervaren thuiswerkers. Jullie favoriete advies, als ik tenminste moet afgaan op reacties van collega’s en vrienden, was die van een stel uit Haarlem dat al jarenlang samen thuiswerkt. De codenaam voor hun ideale werkritme is WWSW: werk, werk, seks, werk.

En die zielige singles dan, zoals ik? De afgelopen tijd las ik meerdere meelijwekkende artikelen over ons niet-bestaande seksleven. Nu wil ik niet te veel over mezelf loslaten, maar ik denk dat we de katholieke kerk daarmee wat te veel invloed toedichten.

