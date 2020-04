Vier Nederlanders in Duitsland verdacht van ernstige cybercrime

Vier Nederlanders, drie Duitsers en een Bulgaar worden ervan verdacht in Duitsland meerdere darkwebmarkten te hebben gefaciliteerd. Hierop werden onder meer cannabis, narcotica en synthetische drugs aangeboden. Een van de Nederlandse verdachten, een 60-jarige man, zou leiding hebben gegeven aan de groep. De Duitse justitie heeft de aanklachten dinsdag bekend gemaakt.

In een voormalige NAVO-bunker in het zuidwesten van Duitsland stonden servers waar meerdere darkweb-markten op gehuisvest waren. Op die digitale marktplaatsen werden allerlei verboden producten verhandeld. Ook werd er kinderporno aangeboden.

Gedurende vijf jaar zou de groep serverruimte aan verschillende verboden markten geboden hebben. De 60-jarige Nederlander was de eigenaar van de bunker nabij de plaats Traben-Trarbach en zou de zakelijke besluiten hebben genomen. Een tweede Nederlandse man van 50 jaar zou als manager hebben opgetreden. De andere twee Nederlanders zijn 25 en 33 jaar oud, over hun rol heeft justitie niets gezegd. Wat voor rol de Duitsers en de Bulgaar hadden, is evenmin bekend. Justitie heeft nog geen strafeisen geformuleerd tegen het achttal, dat afgelopen september werd opgepakt.

Volgens de Duitse justitie draaide onder meer de populaire darkwebsite WallStreet Market op servers in de bunker. WallStreet Market was volgens de Duitse politie de tweede grootste markt in zijn soort ter wereld, het platform was goed voor een omzet van meer dan 41 miljoen euro. De bunkerservers zouden ook zijn gebruikt voor een grote cyberaanval op een Duits telecombedrijf in 2016.