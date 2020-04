Veroordeling Australische kardinaal Pell wegens misbruik vernietigd

Het Hooggerechtshof van Australië heeft dinsdag de veroordeling van kardinaal George Pell wegens kindermisbruik vernietigd. De 78-jarige geestelijke, die een gevangenisstraf uitzat van zes jaar wegens misbruik van twee 13-jarige koorknapen in de jaren negentig, komt daardoor op vrije voeten. Dat melden internationale persbureaus.

Pell, de hoogste geestelijke van de katholieke kerk die ooit is veroordeeld wegens seksueel misbruik, begon ruim een jaar geleden aan zijn celstraf. Hij heeft de beschuldigingen van misbruik, dat volgens aanklagers plaatsvond toen hij aartsbisschop van Melbourne was, altijd ontkend. Hij ging eerder tegen zijn veroordeling in beroep.

Het Hooggerechtshof oordeelde unaniem dat de jury in het proces van Pell „twijfel hadden moeten overwegen” over zijn schuld. De zeven rechters bepaalden dat de veroordelingen van Pell teniet moeten worden gedaan, en dienen te worden vervangen door vrijspraak. Pell kan niet opnieuw voor de aanklachten worden berecht.

Adviseur van de paus

Pell, een voormalige minister van Financiën van het Vaticaan en vooraanstaande adviseur van de paus, werd wegens de aantijgingen in december 2018 uit de Raad van Kardinalen gezet. Hij werd beschouwd als de op twee na hoogste geestelijke van het Vaticaan, toen hij in juli 2017 terugkeerde naar Melbourne om zich te verdedigen tegen beschuldigingen van kindermisbruik die al tientallen jaren de ronde deden.

In 2019 werd hij schuldig bevonden aan twee aanklachten: hij zou in december 1996 twee 13-jarige koorknapen seksueel hebben misbruikt in de kathedraal van Sint Patrick in Melbourne. Ook werd hij veroordeeld wegens aanranding van een van hen door in zijn geslachtsdelen te knijpen na een mis in 1997.

Pell werd hoofdzakelijk veroordeeld op basis van de getuigenis van een van de twee koorknapen. Deze stapte in 2015 naar de politie, nadat het andere slachtoffer was overleden aan een drugsoverdosis. Pell getuigde zelf niet bij zijn rechtszaken.