Record aantal horecazaken in Nederland geteld

Zeeland was begin dit jaar de provincie met relatief de meeste horecazaken. In absolute aantallen was Noord-Holland koploper. Noord-Holland was ook de provincie waar de meeste horecazaken bij kwamen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin dit jaar telde Nederland 687.000 horecavestigingen, het hoogste aantal ooit. Het gaat om restaurants en cafés, maar bijvoorbeeld ook om hotels, snackbars en campings. Van eetgelegenheden zijn er landelijk het meest: het gaat dan om zo’n 32.9000 zaken. Ook telt Nederland ongeveer 10.2000 cafés.

Van alle provincies heeft Zeeland per duizend inwoners de meeste zaken. Het gaat om gemiddeld 6,2 horecazaken per duizend inwoners. Op plaats twee staat Friesland. Die provincie telt relatief veel logies. Limburg heeft veel eet- en drinkgelegenheden. Op de duizend Nederlanders zijn gemiddeld 3,6 horecazaken.

Meer dan helft van horeca in Amsterdam

Wanneer wordt gekeken naar absolute aantallen, zijn Noord-Holland en Zuid-Holland het meest in trek. Bijna de helft van de horeca in Noord-Holland is gevestigd in Amsterdam (76.000 zaken). Dat is fors meer dan in Rotterdam. Die stad staat met 30.000 zaken op nummer een in Zuid-Holland, gevolgd door Den Haag. De hoogste horecadichtheid is overigens te vinden op de Waddeneilanden. In Drenthe groeide de aanwas van nieuwe zaken het minst hard.

Door de coronacrisis worden logies waarschijnlijk hard getroffen, zegt het CBS. „Eetcafés en restaurants kunnen de optie tot afhalen nog aanbieden”.