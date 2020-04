‘Old Yeller’: aan te bevelen Disney-klassieker

Streamingdienst Disney+ is nog niet zo bekend als Netflix en HBO. Maar het heeft een groot voordeel, het kan putten uit het filmaanbod van alle studio’s die het opkocht, zoals Pixar, Marvel en Lucasfilm.

Onder de films die Disney+ in april aanbiedt zitten bekende klassiekers. Maar ook Old Yeller (1957), een minder bekende maar aanbevelenswaardige film uit de tijd dat Disney live-actionfilms ging maken met dieren. De film speelt in Texas, waar het gezin Coates anno 1869 een boerderij bewoont. Als vader Jim naar Kansas gaat om vee te verkopen, blijven moeder Katie en zonen Travis en Arliss achter. Als zwerfhond Old Yeller aan komt waaien, mag hij blijven. Yeller, genoemd naar zijn gelige vacht, beschermt de achterblijvers uitstekend. Zo springt hij tussenbeide als een beer Arliss aanvalt, en jaagt hij de wasbeertjes weg die het op de mais van het gezin hebben voorzien.

Kijkend vanuit 2020 valt op dat het conservatisme van Disney wel meevalt. Zo redt Katie zich prima zonder haar man en toont de film het doden van een hert: voedsel komt ergens vandaan. Toch is het schrikken dat de film toch ook een vervelend virus bevat, hier rabiës ofwel hondsdolheid. Als papa Jim terugkomt heeft hij voor de ontroostbare Travis een wijze les die ook nu van pas komt: „Zo nu en dan, zonder dat een mens begrijpt waarom, haalt het leven uit en slaat het hem neer.”

Jeugdfilm Old Yeller Regie: Robert Stevenson. Met: Dorothy McGuire, Tommy Kirk, Kevin Corcoran. Te zien op Disney+ ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven