Het is onzeker of de internationale studenten nog naar Groningen komen

Deze week zou ze in Vietnam zijn. Van de hotelkamer, hup, de taxi in. De ene dag presentaties geven op scholen, de andere dag in een grote evenementenhal vragen beantwoorden van potentiële studenten. Daarna meteen doorvliegen naar Siberië. Studievoorlichter Ekaterina Gurchenkova (35) reist de hele wereld rond om studenten te werven voor de Hanzehogeschool Groningen.

In maart was ze in Moskou, Sint-Petersburg en Kazan, daarvoor in Bulgarije. Zeker tien weken per jaar is Gurchenkova in het buitenland voor de Hanze. Deze maanden zijn veruit de drukste. „Maar nu is alles afgelast”, zegt de Russische in vloeiend Engels over de telefoon. Ze zit thuis, in Drachten.

Van de dertigduizend studenten aan de Hanzehogeschool komt bijna tien procent uit het buitenland. En dat is nog zonder de uitwisselingsstudenten, die voor een paar maanden hierheen komen. De internationals, zoals ze ze op school noemen, zijn dan ook niet te missen in het straatbeeld, dat ook nog een universiteit kent met duizenden internationale studenten.

Haar werk is intensief, het gaat „vierentwintig-zeven” door. Gaat Vietnam slapen, dan is Nederland nog aan het werk. Ze mailt, belt en struint evenementen af, alles om potentiële studenten te helpen hun studiekeuze te maken. Vroeg opstaan, laat naar bed – tussendoor snel wat eten en fit blijven. De yogamat, sportschoenen en meditatie-app zijn altijd binnen handbereik. Haar geheim? „Ik heb geen last van jetlags.”

Studievoorlichter Ekaterina Gurchenkova aan het werk.

Maar waarom zou een Vietnamese student voor Groningen kiezen? Ze pauzeert en somt dan een heel lijstje op: de Hanzehogeschool heeft niet voor niets een top ranking op de lijst voor internationale studenten. Mede dankzij het werk van Gurchenkova heeft de Hanze nu bijna honderd Vietnamese studenten.

Normaal krijgt ze vragen over huisvesting in Groningen, verzekeringen en hoe je er boodschappen doet. Logische vragen, zegt Gurchenkova. „De meeste studenten zijn nog nooit in het buitenland geweest.” Nu zijn de vragen anders. „Studenten weten niet of ze hun examens kunnen doen, een diploma krijgen en of het studiegeld – waar ze vaak jaren voor gespaard hebben – straks nog beschikbaar is.” De verwachting is dan ook dat komend jaar minder internationale studenten naar Groningen komen. En elke student minder kost de Hanze 8.000 euro aan onderwijsgeld.

Afgelopen vrijdag was misschien wel de belangrijkste dag voor de Hanzehogeschool: de laatste open dag van het studiejaar. Docenten gaven colleges, voorlichters beantwoordden vragen en potentiële studenten konden tours maken in het complex en de stad. Niet anders dan in normale tijden, alleen was alles nu online.

Haar werk gaat dus gewoon door, maar nu vanuit huis. En dat heeft ook voordelen. „We ontwikkelen nu veel betere online programma’s.” Dat is belangrijk, want „de studenten worden steeds jonger en doen alles online”. Maar sommige dingen blijven hetzelfde: naast haar bureau liggen sportschoenen en yogamat klaar. „Ook nu blijf ik fit.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 april 2020