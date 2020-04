Final Fantasy VII: controversiële heruitgave van klassieke game

Final Fantasy VII is het invloedrijkste rollenspel van zijn tijd. De game uit 1997 is een klassieker: het was één van de eerste 3D-spellen in zijn genre en het vormde de doorbraak van het Japanse Square. Het succes was zo groot dat de studio jarenlang het spel niet opnieuw durfde uit te brengen. Nu doen ze het toch, met gemengd resultaat.

Final Fantasy VII Remake is helemaal opnieuw uitgedacht. Je speelt als zwaardvechter Cloud Strife. In industriestad Midgar helpt hij ecoterroristengroep Avalanche die vecht tegen energiebedrijf Shinra. Dat levert stroom door alle levenskracht uit de aarde te pompen. Het verhaal lijkt directe kritiek op de huidige wereld, waarin milieugroepen staan tegenover oliemaatschappijen.

De game wil het thema genuanceerd behandelen: mensen willen ondanks alles de energie toch gebruiken, het personeel van Shinra probeert simpelweg een bedrijf te runnen en Avalanche verpest soms meer levens dan het redt. Het is af en toe lastig schurk en held uit elkaar te houden.

Square heeft de oude manier van vechten verruild voor meer actie. Je hoeft niet langer op je beurt te wachten bij een aanval, maar ramt op knoppen om in het rond te slaan. Tegelijk vult zich een balkje onderin het scherm. Is dat vol, dan kun je de spelwereld pauzeren en in een menu bijvoorbeeld een krachtige spreuk kiezen. Dat werkt fantastisch: gevechten voelen net zo intens als in actiespellen als God of War en er is tijd voor tactiek.

Tegelijkertijd bouw je aan je team. Cloud en zijn collega’s vinden steeds meer ‘materia’, magische bollen die ze gebruiken om speciale vaardigheden en spreuken te leren. Het aantal bollen dat je kunt dragen is echter beperkt, waardoor je moet kiezen: wil je bijvoorbeeld dat Cloud vooral genezende spreuken leert? Of moet hij een offensieve vechtersbaas worden?

De remake behandelt slechts een klein deel van het originele verhaal. Wel kregen personages met bijrollen een groter aandeel. Ook zit de game vol zijmissies, die het leven in Midgar beter laten zien. Het is indrukwekkend hoe een complex beeld van een grote stad wordt geschetst.

Later wordt het verwarrend. Square laat het originele verhaal meer varen en het alternatieve plot is lastig te volgen. De schrijvers lijken te verwachten dat je het origineel hebt gespeeld en de wijzigingen opmerkt. Fans van het eerste uur zullen soms verward zijn of balen: velen hoopten op een hervertelling van hun oude favoriet. Nieuwkomers daarentegen hebben geen idee wat er aan het eind van de game gebeurt. Het maakt Final Fantasy VII Remake, hoewel prachtig, een controversiële game. Mag een remake aannemen dat je het origineel kent?