Filmfanaten gaan nu heerlijk op in andere werelden

Films kijken maakt een belangrijk onderdeel uit van de routine in coronatijd van actrice Monic Hendrickx. „We doen ons best de isolatielessen van astronaut André Kuipers in acht te nemen: fit blijven en de sfeer goed houden. Muziek luisteren en maken en film kijken helpen daar zeker bij.”

Iedere goede film kan de aandacht even afleiden van wat er op dit moment in de wereld gebeurt, stelt de Penoza-ster. „Ik heb met mijn man erg genoten van George Harrison: living in the material world”, zegt ze. „Maar ik merk wel dat de nadruk op dit moment erg op komedies ligt. Mijn tienerdochter en ik hadden veel plezier aan We’re the Millers, een bizarre komedie met Jennifer Aniston die als onderdeel van een vreemd samengesteld gezin drugs gaat halen in Mexico. De vier gezinsleden zijn ook opeens gedwongen om in een camper op elkaars lip te zitten, dus er was wel enige herkenning.”

Verder haalt de viervoudig Gouden Kalf-winnares op dit moment veel plezier uit natuurdocumentaires. „Alles van David Attenborough vind ik heel fijn om te zien. Ik vind het heel goed om je, zeker in deze tijd, te realiseren dat we allemaal niet veel meer zijn dan een klein radartje op die enorme, prachtige planeet.”

Cabaretier Theo Maassen heeft nu zijn tournee is opgeschort alle tijd om met zijn wederhelft series als HBO-hit Succession te kijken. „Ik heb geen lijstje, ik ben iemand die een beetje gaat rondstruinen om te kijken wat er is. En deze serie, over een disfunctionele familie van mediatycoons, zoog ons helemaal mee. Het is fascinerend hoe graag je wilt blijven kijken naar onsympathieke mensen waar je in real life nog geen seconde mee zou willen kletsen.”

Maassen noemt zichzelf een „escapist pur sang. Als een film of serie mij overweldigt, kan ik alles loslaten wat er in de échte wereld gebeurt. Ik kijk niet anders omdat we ons nu in deze rare situatie bevinden.” Een typische troostfilm heeft de komiek niet. „Ik kijk eigenlijk zelden films of series vaker, ik ben geen nostalgicus.” Hij ontdekt op dit moment veel goede stand-upcomedians die hij nog niet kende. „Neem de Amerikaanse komiek Judah Friedlander: zijn show America is the greatest country in the United States op Netflix is een van de beste dingen die ik in dit genre in lange tijd heb gezien.” Als hij één tip uit zijn eigen oeuvre moet kiezen, raadt de cabaretier mensen aan de VPRO-serie Zeven kleine criminelen terug te kijken op NPO Plus. „Het is een prachtige serie die helaas door veel te weinig mensen gezien is.”

Film by the Sea-directeur Jan Doense dwingt zichzelf ’s avonds vooral dingen te kijken om te ontspannen. „Ik ben begonnen met Contagion, een film van Steven Soderbergh waarin de aarde wordt overrompeld door een dodelijk virus. Wel een fantastische film overigens, maar mijn vriendin vond dat toch te dichtbij komen op dit moment.”

Verder worstelt ‘Mr. Horror’, zoals zijn bijnaam in de wandelgangen van de Nederlandse film luidt, zich door een enorme stapel blu-rays en dvd’s heen die hij zich had voorgenomen ooit nog eens te kijken. „In het pre-coronatijdperk dacht je: Ben-Hur duurt vier uur, in die tijd kan ik ook twee gewone films kijken. Maar nu is het juist fijn om jezelf langere tijd in een heel andere wereld onder te kunnen dompelen.” Na The Ten Commandments (ook bijna vier uur) is Doense nu bezig met oorlogsklassiekers. „Epische films als A Bridge Too Far of The Longest Day worden tegenwoordig eigenlijk niet meer gemaakt. En ik ben het hele oeuvre van regisseur David Cronenberg aan het herzien.” Ook is Doense met veel plezier de VPRO-reeks De Kijk van Koolhoven aan het inhalen, waarin regisseur Martin Koolhoven uitleg geeft over zijn grote bioscoopfavorieten.

Koolhoven zelf kijkt op dit moment vooral veel films met zijn zoons van 9 en 11. „We hebben van de week History of the World: Part I van Mel Brooks gekeken, en de fantasyfilm Dragonslayer. En Abbott and Costello Meet Frankenstein mag dan wel oud zijn, maar hij werkt nog steeds prima. Het is ontzettend leuk om dat soort klassiekers nog een keer te zien, maar nu door de ogen van je kinderen.”

Bepaalde titels blijken echter toch niet goed te vallen in deze coronacrisis. „We zijn begonnen aan het tweede deel van The Maze Runner, een futuristische youngadultfilm over een wereld die is overspoeld door een virus waardoor iedereen in quarantaine moet leven. Dat bleek voor zowel mij als mijn zoons nu wat te heftig; die komt wel een keer als de huidige situatie voorbij is.”

De maker van gelauwerde films als Brimstone en Oorlogswinter mist de bioscopen wel al. „Ik zou in het kader van De Kijk van Koolhoven een paar fantastische films gaan draaien in Eye en op festival Imagine. Daar keek ik erg naar uit, maar dat gaat nu allemaal niet door natuurlijk.” De filmfanaat sluit zich aan bij het advies van festivaldirecteur Doense om de extra tijd die mensen nu thuiszitten vooral te besteden aan het kijken van iconische titels. „Denk aan films als Ben-Hur, Once Upon a Time in the West, Lawrence of Arabia, The Godfather of Spartacus. Die moet je allemaal toch minstens één keer in je leven gezien hebben en normaliter hebben veel mensen de tijd of de rust niet om goed voor dit soort films te gaan zitten.”

