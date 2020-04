Duitse regering verrast met snelle steunmaatregelen

De Duitse overheid, die niet bekendstaat om flexibiliteit en snel handelen, heeft velen verrast met de doortastende maatregelen waarmee ze probeert de economie in de coronacrisis overeind te houden. En het mag wat kosten.

Net als andere landen haalt ook de grootste economie van Europa alles uit de kast om de enorme schok van de crisis op te vangen. Als exportland is Duitsland hard geraakt door de grootschalige stilstand van handel en industrie, die verdere verspreiding van Covid-19 moet afremmen.

De auto-industrie, motor van de Duitse economie, ligt voorlopig vrijwel stil. Alleen in China, waar de Duitse autobouwers veel fabrieken en ook veel klanten hebben, komt het leven ook in de bedrijven weer op gang. Maar internationale productieketens zijn verbroken. Massaal hebben Duitse bedrijven arbeidstijdverkorting aangevraagd. Voor de komende maanden verwacht het hele bedrijfsleven een dramatische daling van de productie, blijkt uit de index voor productieverwachtingen die het Ifo Institut dinsdag bekendmaakte.

De index is in de bijna dertig jaar van zijn bestaan nog nooit zo hard gekelderd als nu. En in werkelijkheid is de situatie waarschijnlijk nog slechter, aldus het gerespecteerde economische onderzoeksinstituut, want de meeste bedrijven die voor de index zijn ondervraagd over hun productieverwachtingen hebben half maart antwoord gegeven. De volle omvang van de coronacrisis was toen nog niet voor iedereen duidelijk.

„Gigantisch”, noemde minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) het steunpakket dat de regering eind maart voorlegde aan de bondsdag. Hij diende een haastig opgestelde extra begroting voor hulpmaatregelen in, ter waarde van 156 miljard euro – „bijna de helft van een normale begroting voor een heel jaar”.

Moeten er daarvoor geen extra schulden gemaakt worden, in strijd met de grondwettelijk vastgelegde Schuldenbremse? In tijden van crisis laat die regel wel enige flexibiliteit toe, alleen niet voor zulke grote bedragen. Maar heilige huisjes sneuvelen er dezer dagen wel meer.

De steun van de staat voor de Duitse economie bedraagt zo’n 1.173 miljard euro

In recordtempo werd het reddingspakket in één week behandeld en met brede steun goedgekeurd door de bondsdag én de bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Bondskanselier Merkel was betrokken op afstand, ze zat thuis tijdelijk in quarantaine (omdat een arts met wie ze contact had gehad later besmet bleek met het coronavirus).

Inmiddels belopen de verschillende hulpmaatregelen van de staat voor de Duitse economie zo’n 1.173 miljard euro. In die reusachtige som zijn, behalve snelle steun aan bedrijven uit de begroting, geld voor deelname van de staat in bedrijven, steun voor arbeidstijdverkorting en hulp van deelstaten aan bedrijven, ook kredietgaranties meegenomen, ter waarde van maar liefst 820 miljard euro.

Uitbetaling aan kleine en eenmansbedrijfjes kwam snel op gang. Maar de betaling van kredieten aan middelgrote bedrijven stokte aanvankelijk. De huisbanken van de ondernemingen, die de aanvragen bij de kredietbank behandelen, onderwierpen de aanvragen aan zorgvuldige, tijdrovende controle, onder meer omdat de overheid maar 80 tot 90 procent van het risico wilde afdekken.

Na fel protest kwam de regering weer opmerkelijk snel in actie. Ze kondigde maandag aan dat middelgrote bedrijven die de afgelopen drie jaar winstgevend waren, vrijwel automatisch voor een noodkrediet in aanmerking komen.

Zuinige staat

Hoe snel het denken over de economie door de crisis is veranderd, blijkt niet alleen uit het schijnbare gemak waarmee de zuinige staat tot nader order is afgedankt. Het blijkt ook uit de serieuze manier waarop de mogelijkheid besproken wordt van staatsdeelnemingen in bedrijven die een sleutelrol spelen in de economie.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa, anders dan veel concurrenten tot voor kort een gezond bedrijf, lijdt zoals iedereen in de luchtvaart zwaar onder de crisis. Meer dan 700 van haar 760 toestellen staan werkloos aan de grond, terwijl allerlei vaste kosten doorlopen en niet te voorspellen valt hoelang de crisis en de reisbeperkingen nog duren.

In een commentaar pleit de Süddeutsche Zeitung ervoor dat de staat een belang neemt in Lufthansa, dat tot de jaren zestig een volledig staatsbedrijf was en daarna stapsgewijs is geprivatiseerd. Het bedrijf is ‘systeemrelevant’: een grote exporteconomie als de Duitse kan niet zonder eigen luchtvaartmaatschappij, aldus de krant. Maar accepteert het bedrijf de steun van de staat, dan slaat het de weg in van al die buitenlandse concurrenten die het zo vaak heeft gehekeld vanwege de door staatssteun veroorzaakte valse concurrentie en het in stand houden van verliesgevende bedrijven.

De Duitse regeringspartijen CDU/CSU en SPD werken dezer dagen samen alsof ze de spanningen die deze coalitie zo vaak geplaagd hebben volledig zijn vergeten. De kiezers belonen volgens peilingen vooral CDU/CSU voor het gevoerde crisisbeleid. De SPD klimt voorzichtig uit het dal, net genoeg om de coalitie weer op een meerderheid te brengen wanneer er nu verkiezingen gehouden zouden worden.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de economische gevolgen van de coronacrisis

Bondskanselier Merkel richt de blik van het land inmiddels ook op het economisch welzijn van de Europese Unie. „Duitsland zal het op den duur niet goed gaan als het Europa niet goed gaat”, zei ze maandag, een dag voor het beraad van de Europese ministers van Financiën over financiële hulp aan lidstaten in nood.

De Duitse auto-industrie dringt ondertussen al aan op versoepeling van de beperkende maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het virus te beperken. Steun met liquide middelen en hulp bij arbeidstijdverkorting zijn nuttige instrumenten, verklaarde de president van de autofabrikanten lobby VDA dinsdag, „maar de weg vooruit kan alleen lopen via productie, innovatie en groei”. Ze wees erop dat het opstarten van de complexe productieketen, inclusief toeleveranciers, lastig zal zijn en tijd zal kosten.

Voor de paasdagen, zegt de voorzitter van het werkgeversverband DIHK, moeten bedrijven perspectief hebben wanneer Duitsland de beperkende maatregelen versoepelt. „Ze moeten weten waar ze aan toe zijn.”