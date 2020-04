De keldercurve begint weer te stijgen

Je kon erop wachten: na enkele weken van intelligente lockdown is in de Nederlandse talkshows de keldercurve weer gaan stijgen. Sinds de coronacrisis vorige maand de samenleving ontwrichtte, nodigden Op1 en Jinek avond aan avond echte deskundigen uit: mensen die spraken over dingen waar ze daadwerkelijk verstand van hadden. Een kleine revolutie.

Tot vrijdag, toen de comeback van het type-Kelder zich aandiende: de gast die wordt gevraagd wegens zijn vermogen om over wat dan ook snedig uit de hoek te komen. Sterker: Jort Kelder zelf had een plaats aan de Op1-tafel veroverd. Hij had iets harteloos geroepen over gewicht en levensverwachting van corona-slachtoffers, om aandacht te vragen. Niet voor zichzelf natuurlijk, maar voor de economische schade die de coronamaatregelen aanrichten. Iedereen kwaad, maar ’s avonds was Kelder wel mooi weer op tv.

„1,7 miljoen zelfstandigen liggen straks economisch gezien in de intensive care”, metafoorde Kelder – alsof de economische ramp iemand ontgaan kon zijn. Hij klaagde over onduidelijkheden in de steunregelingen, maar een concreet voorbeeld volgde niet. Hij suggereerde dat de overheid de omzet van bedrijven moest vergoeden, maar verder dan die zin kwam zijn oproep niet. Zo gingen tien minuten voorbij waarin hij vrijwel niets zei, in precies de juiste woorden.

Nu moeten we de keldercurve niet in de glimmende schoenen van één man schuiven. Inmiddels zien we hoe mannen die aanvankelijk als specialist de studio zijn binnengehaald, beginnen te verkelderen en verslaafd lijken te raken aan hun eigen meningsvorming. Neem viroloog Ab Osterhaus, de wetenschapper die een paar keer per week een glaasje rode wijn komt drinken bij Op1. Aanvankelijk als virusrelativist, later ineens als lockdown-bepleiter.

Mondkapjes

Osterhaus praat inmiddels helemaal als een opiniemaker. Met zijn lange zigzaggende antwoorden doet hij denken aan een cavia in het doolhof van Fred Oster, die op kleine pootjes over de paadjes slingert, waarbij hij aan het begin nog niet lijkt te weten bij welk poortje hij zal uitkomen. Zaterdag bracht hij een lange, onnavolgbare monoloog: geen mondkapjes, wel mondkapjes, misschien in de supermarkt, maar alleen als er voldoende zijn, maar dat is niet zo, maar anders zou het kunnen helpen, al kan verkeerd gebruik juist een gevaar zijn en er is ook het probleem van schijnveiligheid, maar een bijdrage zouden ze kunnen leveren. Oké.

Maandag zat hij er wéér. Nu om te praten over de coronabesmetting van een tijger in New York, een onderwerp dat de wenkbrauwen van crisisminster Van Rijn enigszins deed fronsen. De tijger leek een heerlijk kluifje voor een allround opiniemaker, maar wat bleek? Ab Osterhaus is als dierenarts gepromoveerd op coronavirussen bij katachtigen: hij was zo ongeveer de ultieme specialist. De aldus ontkelderde viroloog zei tamelijk gedecideerd dat wij van onze huiskatten niets te vrezen hebben – en zij niet van ons. Al durf ik er niet op te vertrouwen dat hij volgende week niet pardoes met een stapel poezenmondkapjes aan tafel zit.

Eigenlijk had ik de coronatijger eerder bij kattenliefhebber Eva Jinek verwacht dan in Op1. Inmiddels is ook de RTL-talkshow op zoek naar de lichtere kanten van corona. Maandag besprak men de horden hardlopers die dezer dagen de weg op gaan: er waren liefst drie liefhebbers voor uitgenodigd. De sfeer was uitstekend, op het uitgelatene af. Men debatteerde over wie er begonnen is met het veelgebruik van de term „frisse neus”, maar werd het niet eens. Nieuwe lopers kregen een belangrijke tip: Kies goede schoenen! Het voelde bijna weer als normaal.