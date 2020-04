Covid-19 kon voor Airbnb niet op een slechter moment komen

Gaat het bedrijf dat ontstond tijdens de vorige economische crisis, de huidige crisis overleven?

Ontslagen Wall Street-bankiers waren in 2008 de eerste klanten die hun huis beschikbaar stelden op airbedandbreakfast.com, de voorloper van Airbnb. De site bleek een uitkomst voor de bankiers, op zoek naar een manier om geld bij te verdienen met hun dure appartementen aan de Upper East Side in New York.

Twaalf jaar later behoort Airbnb tot de meest waardevolle techbedrijven ter wereld. En Airbnb had, in ieder geval tot voor kort, 3 miljard dollar in kas – vrij uniek voor start-ups, die doorgaans in hun route op weg naar werelddominantie vooral geld verbranden. Airbnb verdiende al direct na de oprichting geld en was in 2016 voor het eerst winstgevend.

Tot nu, want de verhuursite maakt door het coronavirus de grootste crisis sinds zijn oprichting door. Het aantal boekingen zou, volgens databedrijf AirDNA, in de zwaarst getroffen markten tot 90 procent zijn gedaald. Airbnb wil desgevraagd geen specifieke cijfers geven over het aantal boekingen; een woordvoerder benadrukt dat het aantal geregistreerde Amsterdamse woningen op Airbnb tijdens de pandemie niet is afgenomen.

De gevolgen zijn pijnlijk voor Airbnb. Volgens The Financial Times vertelde oprichter Brian Chesky vorige week aan zijn personeel dat zijn bedrijf door Covid-19 voor ruim 4 miljard dollar aan waarde heeft moeten inboeten. Airbnb is nog altijd goed voor een waardering van 26 miljard dollar (23,8 miljard euro).

Het bedrijf heeft alle marketinguitgaven – ter waarde van 800 miljoen dollar dit jaar – noodgedwongen stopgezet en delen van het bedrijf nemen geen nieuw personeel meer aan. Ook hebben de oprichters gezegd, net als vele andere Amerikaanse bedrijven die worden getroffen in de crisis, de komende tijd geen salaris te willen ontvangen. Maandag maakte Airbnb bekend 1 miljard dollar investeringsgeld op te halen om de oorlogskas op peil te houden.

Boze hosts

De klanten van Airbnb – de gasten die een verblijf boeken – hebben er ongetwijfeld weinig van gemerkt. Integendeel: Airbnb maakte snel na het uitbreken van de crisis bekend dat gasten bij het annuleren van een boeking al hun geld terugkrijgen.

Die beslissing leidde tot woedende reacties van verhuurders (hosts), die plots een groot deel van hun inkomen zagen wegvallen en zich in de steek gelaten voelden door Airbnb. Vorige week besloot Airbnb 250 miljoen dollar vrij te maken om de verhuurders te compenseren: de verhuursite beloofde 25 procent van elke afgezegde boeking tussen 14 maart en 31 mei te compenseren.

Oprichter Chesky moest door het stof: „Het spijt me vreselijk hoe we deze beslissing hebben gecommuniceerd en dat we niet met jullie overlegd hebben, zoals partners behoren te doen. We hebben jullie gehoord en we weten dat we jullie hebben teleurgesteld. Jullie verdienen beter”, schreef hij in een brief aan zijn hosts.

Covid-19 had voor Airbnb niet op een slechter moment kunnen komen. Airbnb was – voor de corona-uitbraak – net bezig om grote investeringen te doen in het platform, met name op het gebied van technologie en veiligheid. Het bedrijf spendeerde de afgelopen maanden honderden miljoenen, onder meer door gebruikers te voorzien van een door de lokale overheid geverifieerde identiteit en decibelmeters op plekken waar veel geluidsoverlast dreigt.

Gaat de beursgang door?

Airbnb zette met de maatregelen zichzelf in de etalage voor de aankomende beursgang die – zo maakte Airbnb vorig jaar zelf bekend – in 2020 moest gaan plaatsvinden. Die beursgang moet de beloning worden voor de eerste generatie werknemers van het techbedrijf, die deels in aandelen zijn uitbetaald met de hoop bij een beursgang uitbetaald te worden. Een deel van deze pakketten is aan een termijn gebonden – november dit jaar – en dreigen nu waardeloos te worden als Airbnb het plan alsnog gaat afblazen.

Medeoprichter Nathan Blecharczyk gaf eind februari tegenover NRC toe dat druk uit eigen kring een rol speelt bij het doorzetten van de beursgang. Het bedrijf wil, zei hij, werknemers geven waar ze recht op hebben. Het interview met Blecharczyk vond op 27 februari plaats in Amsterdam, enkele uren voordat het RIVM de eerste besmetting in Nederland bekendmaakte. Het coronavirus beperkte zich toen nog vooral tot China. „We gaan zien hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. In de nabije toekomst blijven wellicht mensen thuis, misschien gaan we annuleringen van vluchten zien”, zei Blecharczyk toen. „Mensen zullen blijven reizen, en uiteindelijk zal alles weer normaal worden.”

