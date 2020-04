Nog geen akkoord over EU-noodsteun, onderhandelingen gaan 's nachts door

Europese ministers van Financiën slaagden er dinsdagavond tijdens een video-overleg vooralsnog niet in een overeenstemming te bereiken over een pakket maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De gesprekken van de Eurogroep gaan de nacht in en zullen waarschijnlijk niet voor woensdagochtend klaar zijn.

De discussie spitst zich vooral toe op hoe steng de voorwaarden voor een lening uit het Europese noodfonds moeten worden. Nederland wil vasthouden aan de bestaande regels, die voorschrijven dat een land in ruil voor een lening forse hervormingen doorvoert. Dat is een schrikbeeld in Zuid-Europese landen, die vrezen jarenlang vast te zitten aan een streng programma van harde bezuinigingen. Duitsland is inmiddels bereid soepel te zijn met de leenvoorwaarden, en ook Nederland is opgeschoven en wil voor de eerste crisishulp flexibel met de regels omgaan. Maar de precieze formulering van de voorwaarden splijt de Eurolanden nog altijd.

Op de achtergrond speelt een nog explosievere discussie, over de mogelijke uitgifte van gezamenlijke Europese schuldpapieren, zogeheten eurobonds. Op een snel akkoord daarover rekent niemand, maar een flinke groep landen wil de mogelijkheden wel verder onderzoeken en de deur daarmee op een kier houden. Dat stuit op fel verzet in Duitsland en Nederland, die ervoor vrezen dat ze zo langzaam een voorstel waar ze zich al jaren tegen verzetten in worden gedrukt.

Of de ministers er woensdagochtend uitkomen is onzeker, maar hoe dan ook tonen de moeizame onderhandelingen de diepe breuklijnen in de EU. Bereikt de Eurogroep geen akkoord, dan moeten de regeringsleiders er verder mee aan de slag. Na een eerdere poging daartoe werd het onderwerp juist terugverwezen naar de Financiënministers.