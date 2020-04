Banken sluiten sealbagautomaten vanwege plofkraken

De Nederlandse banken sluiten per direct een groot aantal van hun zogenoemde sealbagautomaten. De maatregel is bedoeld om plofkraken tegen te gaan. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag bekendgemaakt. Bij dergelijke automaten kunnen ondernemers speciale zakjes met contant geld storten, dit wordt dan op een zakelijke rekening bijgeschreven. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

Afgelopen week vonden enkele plofkraken plaats op zulke automaten, zegt brancheorganisatie NVB. Daarbij werden zware explosieven ingezet. De plofkraken veroorzaakten forse schade en omliggende woningen moesten worden ontruimd, meldt de branchevereniging. Om herhaling te voorkomen, hebben banken besloten de meeste sealbagautomaten voorlopig af te sluiten. Sommige automaten blijven een deel van de dag open uren en worden dagelijks geleegd.

Eerder besloten diverse Nederlandse banken al de automaten ‘s nachts dicht te doen. Sealbags bevatten een barcode die door de automaat wordt gescand. Daarop gaat de klep van de automaat open. De automaten worden bijvoorbeeld door horecaondernemers gebruikt. Door de coronacrisis wordt momenteel al 40 procent minder gebruik gemaakt van de sealbagautomaten.

Pinautomaten

Eind vorig jaar werd besloten om pinautomaten na 23.00 uur ‘s avonds te sluiten. Uitgeschakelde geldautomaten zijn volgens de NVB minder vatbaar voor een succesvolle plofkraak. In maart werd de nachtsluiting op sommige plekken ingekort, zoals in uitgaansgebieden. Daar kan tot 2.00 uur ‘s nachts worden gepind. Sinds de nachtsluiting zijn elf plofkraken gepleegd, op zowel sealbag- als pinautomaten.

Voor de sluiting in december vorig jaar in ging, werden ongeveer zeventig plofkraken of pogingen daartoe gedaan. Hoe het schadebedrag daarvan was, is onduidelijk. Bij een plofkraak wordt een automaat door criminelen opgeblazen, in de hoop de bankbiljetten eruit te kunnen halen. De NVB werkt momenteel aan een techniek om geld bij een profkraak onbruikbaar te maken. De brancheorganisatie hoopt de nachtsluiting volgend jaar op te kunnen heffen.