Quibi: de enige streamingdienst die last heeft van corona

Quibi, kort voor ‘quick bites’, is vermoedelijk ’s wereld enige streamingdienst die hinder ondervindt van het coronavirus. Onthaasting, daarvan moet dit platform voor tussendoor, onderweg en wachtkamer het niet hebben. Maandag beleefde Quibi in de Verenigde Staten zijn première. Voor 8 dollar (5 dollar met reclame) krijgen abonnees een uniek aanbod kortfilms en shows in episodes van vier tot tien minuten. Zo’n vijftig shows nu, waaronder bekende als Punk’d en Reno 911. In één jaar 175 shows en 8.500 episodes, beloven initiatiefnemers: miljardairs Jeffrey Katzenberg (69, Disney, DreamWorks) en Meg Whitman (63, eBay, HP). Zij hengelden met 1,75 miljard dollar een vloot grote namen binnen, onder wie JIdris Elba, Will Smith, Guillermo del Toro, Ridley Scott en Steven Spielberg.

Quibi brengt lifestyle en kookshows, horror, thrillers en komedie, nieuws, documentaire en reality tv. Enige regel dus: maximaal 10 minuten. Quibi werkt alleen op smartphones, met een technologie die naadloos draaien van verticaal naar horizontaal toestaat. Het concurreert niet zozeer met Netflix en Disney+, maar eerder met TikTok en YouTube. Het gaat om de loze kwartiertjes; niet om de huiskamer, maar om de treincoupé. Dus is Covid-19 een fikse tegenvaller.

Maar Quibi heeft zulke diepe zakken dat het de eerste 90 dagen gratis aanbiedt. Wordt het de Google van de korte vorm, zoals voorman Katzenberg vorig jaar orakelde? Velen zien dat als boomer-megalomanie. Wie steekt er nou miljarden in oogstrelende prestigeproducties voor piepkleine schermpjes? Waarom beperkt Quibi zich tot het mobieltje? Wie in de doelgroep – 18 tot 34 jaar – betaalt 8 dollar om zijn 4G-tegoed in recordtempo te laten leegzuigen? Weten twee zestigers die overbetaalde vijftigers en veertigers inhuren wel hoe ze dit jonge en hippe marktsegment moeten bedienen?

De recensies van Quibi’s aanbod zijn gemengd. Het platform werkt goed bij genres die ervaring hebben met kort: komedie (Aqua Donkeys), documentaire, nieuws. In stukjes gehakte thrillers lijden aan te veel cliffhangers. Andere vinden de sfeer van probeersels charmant, met shows als Murder House Flip waar elke tien minuten een huis van een seriemoordenaar een makeover krijgt.

Als filmliefhebber hoop ik dat Quibi slaagt. Hollywood is al geboeid door kort. Kortfilms, videoclips en vlogs zijn de oefenveldjes en visitekaartjes voor jong talent. Tegelijk groeit een generatie op die geen tv kijkt maar multitaskend met een half oog wat hapsnapt op TikTok of Snapchat. Zes seconden, een halve minuut: heb je dan je punt niet gemaakt dan heb je geen punt. Om die markt op de amateurs terug te veroveren investeert Netflix ook al in visuele ‘snackables’.

De kortfilm verdient meer respect en publiek buiten de kring collega’s, talentscouts en verstokte cinefielen, hoor ik vaak. Een succesvol Quibi betekent geld, kijkers en een verdienmodel dat het aanbod kortfilms stroomlijnt dat nu onvindbaar over YouTube en Vimeo, privé-sites en obscure platforms verspreid ligt. Voor jong talent lijkt me dat winst.

Coen van Zwol is filmrecensent.

