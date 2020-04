Dezer dagen bel ik wat vaker met mijn moeder die in juni haar negentigste verjaardag hoopt te vieren. Enthousiast vertelt ze dat ze een glas wijn met mijn oudste broer heeft gedronken, hij in de tuin en zij in de keuken met de deur open, op ruime afstand. „Maar”, vervolgt ze: „Ik was zo moe, ik heb niet meer gekookt.” Op de vraag naar de oorzaak van de vermoeidheid, al haar clubjes zijn immers stopgezet, zegt ze: „Ik word zó veel gebeld.”

