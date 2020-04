Voldoende beweging, loslaten met beleid - en vijf andere tips voor hondeneigenaren

Houd je hond aan de riem dicht bij je Het verplichte afstand houden tot elkaar is nog wat moeilijker als je een hond bij je hebt. Het is lastiger manoeuvreren dan normaal. Halsbrekende toeren worden uitgehaald om op anderhalve meter te blijven, bijvoorbeeld als er een kluwen lijnen van over elkaar heen tuimelende honden moet worden ontward. Van Rijn ziet het soms misgaan, maar biedt oplossingen. „Als er een tegenligger aankomt die zijn hond midden op het pad laat lopen, neem je hond dan bij je aan de kant van de berm. En mijd de plekken waar honden zo bovenop elkaar zitten dat je in geval van controleverlies moet graaien om je hond bij iemand anders weg te halen. Contact met soortgenoten is belangrijk voor een hond, maar afstand bewaren is nu echt veel belangrijker.”

Als je je hond loslaat, doe dat met beleid Ook nu er steeds meer natuurgebieden worden afgesloten, blijft het belangrijk dat je je hond alleen van de lijn haalt in de aangewezen losloopgebieden, benadrukt van Rijn. „Ik denk dan: jongens, wees eens creatief! In het park leek het twee weken geleden wel Tweede Paasdag. Ik heb meteen rechtsomkeert gemaakt en een soort tropenrooster ingevoerd. De volgende ochtend had ik om kwart over vijf de koffie erin zitten en ging ik naar buiten met hond nummer een. Dat dat heel vroeg is, kan me geen bal schelen. Als mijn hond maar genoeg beweging krijgt.”

Geen zorgen als die anderhalve meter een keer niet lukt Soms storten andere mensen zich op je hond alsof hij het laatste niet-geïsoleerde wezen op aarde is. Annette Boonstra van Dierenkliniek De Jordaan vertelt dat er niet direct een reden is tot zorg. „Als je een goede basishygiëne hanteert, zit je goed. Dat benadrukten we altijd al in verband met vlooien en op mensen overdraagbare spoelwormen. In dat opzicht is er met de komst van Covid-19 niet veel veranderd. Was vaak en goed je handen, en let daar extra op nadat je aan je huisdier hebt gezeten en voordat je gaat eten.”

Lees ook: Labproef laat zien: ook jonge katten kunnen besmet raken.

Zorg voor voldoende beweging en uitdaging „Je kan fietsen, hardlopen of snelwandelen met je hond”, zegt van Rijn. „En je kan ook thuis van alles met ze doen. Maak een behendigheidsparcours, speel zoekspelletjes of leer ze nieuwe commando’s met een klikker.” Een andere optie is een braakliggend terrein opzoeken. „Daar zijn er ook genoeg van in de stad. Met trainen aan de lange lijn kan je je hond ook veel beweging geven. ”

Hou pups niet alleen maar binnen, socialiseer Hondeneigenaren met een pup durven nauwelijks naar buiten, merkt Van Rijn op. „Die socialisatiefase in het begin is juist zo belangrijk. Probeer, met heel veel aanpassingen, toch je pup aan verschillende omstandigheden te laten wennen. Als daar niets mee wordt gedaan, krijgen we over zes maanden een groep onaangepaste en asociale honden. Of honden met verlatingsangst, doordat ze niet meer gewend zijn alleen thuis te blijven. ”

Als er iets is, neem contact op met de dierenarts Net als in de reguliere zorg wordt er nu veel via de telefoon gedaan, maar de dierenpraktijk is gewoon open. Boonstra vertelt dat ze met filmpjes en foto’s veel kunnen diagnosticeren. „We vragen aan zieke baasjes om het dier door iemand anders te laten brengen. En het extra vaak schoonmaken van de praktijk wordt een tweede natuur; binnen de richtlijnen kunnen we ons werk goed blijven uitvoeren.”