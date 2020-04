Ook westerse overheden omarmen het mondkapje

In Azië waren ze al voor de uitbraak van het coronavirus onderdeel van het straatbeeld, nu Europa en de VS zijn uitgegroeid tot epicentra van de Covid-19-pandemie kan het mondkapje ook gemeengoed worden in het Westen. De afgelopen dagen vaardigde een aantal westerse landen richtlijnen uit die burgers aanraden in de publieke ruimte een mondkapje te dragen.

Vorige maand stelden Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk een mondkapje al verplicht voor een bezoek aan de supermarkt of ommetje op straat. De afgelopen dagen kwamen de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk met eigen adviezen, zich beroepend op recent onderzoek waaruit zou blijken dat veel coronapatiënten aanvankelijk of geheel geen symptomen hebben. Het kapje moet niet zozeer de drager beschermen, als voorkomen dat besmette mensen zonder klachten het virus verder doorgeven.

Donderdag adviseerde burgemeester Bill de Blasio van New York inwoners van de zwaar getroffen stad om op straat of in publieke ruimtes vrijwillig het gelaat bedekken. Hij riep op tot gebruik van sjaals, bandana’s of ander materiaal, opdat professionele mondkapjes voor de zorg beschikbaar blijven. Vrijdag volgde de regering toen president Trump tijdens een persconferentie Amerikanen vroeg „vrijwillig” hun gezicht te bedekken.

De afgelopen weken noemde het Witte Huis dit niet nodig, maar gezondheidsautoriteit CDC raadt dit nu wel aan. Trump benadrukte dat het geen gebod is. En hij zal zelf geen kapje dragen: „Ik denk niet dat ik het ga doen. Een masker dragen terwijl ik presidenten, premiers, dictators, koningen en koninginnen begroet, zie ik gewoon niet voor me.”

Ook de Académie de Médecine, de Franse evenknie van het RIVM, riep vrijdag op tot algemeen gebruik van mondbedekking. Ze benadrukte wel dat burgers geen chirurgische maskers moeten dragen. In plaats daarvan wordt aangeraden „alternatieve maskers” te dragen van stof.

Ook in Spanje, dat nu meer bevestigde gevallen telt dan Italië, stelde het Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCEAS) zijn kapjesbeleid bij. De afgelopen weken stelde CCEAS-directeur Fernando Simón dat het dragen „geen enkele zin” heeft. Vrijdag zei hij dat „we leren van andere samenlevingen, zoals de Japanse. We moeten persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken, als dat voorhanden is”.

Nederland en Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseren burgers juist niet om een kapje te dragen. Dit zou slechts een gevoel van „schijnveiligheid” geven en „niets toevoegen”, stelde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vrijdag.

George Gao, directeur-generaal van de Chinese evenknie van het RIVM, noemde het niet dragen van kapjes „de grote fout” van het Westen. In gesprek met wetenschappelijk tijdschrift Science stelde hij eind maart: „Veel personen hebben infecties die asymptomatisch of presymptomatisch verlopen. Als zij maskers dragen kunnen ze voorkomen dat druppeltjes die het virus vervoeren kunnen ontsnappen en anderen infecteren.”