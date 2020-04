Ook ‘sjoemelsoftware’ in Volkswagens in Verenigd Koninkrijk

Volkswagen heeft ook in het Verenigd Koninkrijk ‘sjoemelsoftware’ in dieselauto’s geplaatst om die bij emissietests schoner uit de bus te laten komen. Zo heeft een Britse hoge rechter maandag geoordeeld in een rechtszaak waarbij bijna 90.000 automobilisten zich voegden, aldus The Times.

Door de software leken de Volkswagenauto’s bij tests te voldoen aan Europese vervuilingsnormen, terwijl ze in werkelijkheid tot veertig keer de wettelijk toegestane hoeveelheid stikstof uitstootten. De zaak, waarbij de tienduizenden Britten zich voegden in de hoop financieel gecompenseerd te worden, is volgens de BBC mogelijk „de grootste rechtszaak door consumenten gevoerd in de Engelse rechtsgeschiedenis”. De rechter zal binnenkort bepalen welk bedrag Volkswagen de automobilisten moet uitkeren. De zaak heeft ook betrekking op auto’s van Audi, Seat en Skoda, merken die onder de Volkswagen Groep vallen.

Volkswagen heeft wereldwijd al tientallen miljarden euro’s aan boetes uitbetaald in wat ‘het dieselschandaal’ is gaan heten. In 2015 gaf de Duitse automaker toe elf miljoen auto’s wereldwijd te hebben voorzien van software om ze minder vervuilend te laten lijken bij tests. Sindsdien zijn ook andere grote automerken zoals Opel, BMW, Mitsubishi, Renault en Fiat onderzocht op mogelijke emissiefraude.

Lees ook: Nu wordt ook Mitsubishi verdacht in dieselschandaal