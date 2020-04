Na de oppepper van de koningin, volgde de domper van Boris Johnson

Zorgt het coronavirus in de Britse politiek voor een machtsvacuüm? Die vraag is reëel aangezien premier Boris Johnson in het ziekenhuis is opgenomen omdat hij na een week nog steeds met klachten van Covid-19 kampt. Zijn woordvoerders slaan in persberichten een zo kalm mogelijke toon aan. Ze reppen over voorzorgsmaatregelen en stellen: „dit is geen spoedeisende situatie. Hij is naar het ziekenhuis voor enkele tests.” En: „Hij blijft de regering leiden en houdt contact met ministers en ambtenaren.”

Toch zat niet Johnson, maar minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab maandag het crisisberaad van de regering voor. Opeens, nog geen twaalf uur nadat Johnsons woordvoerder berichtte dat de premier voor onderzoek naar het St. Thomas-ziekenhuis in Londen was gegaan, laat 10 Downing Street weten dat hij „daar zolang als nodig blijft”. Collega-bewindspersonen sluiten niet uit dat de premier een tweede nacht of langer in het ziekenhuis zal verblijven.

We will meet again

De gang van zaken op zondag kwam gehaast en geïmproviseerd over. Het was de bedoeling dat koningin Elizabeth de nieuwscyclus zou domineren. De vorstin sprak de natie toe en refereerde op meerdere manieren aan 1940, dat donkerste jaar uit de moderne Britse geschiedenis toen een Duitse invasie aanstaande leek. Britten nu hebben de kans te laten zien dat ze net zo moedig en solidair zijn als Britten toen, zei de vorstin. Ze sloot af met een belofte: we will meet again, waarmee ze het oorlogsliedje van Vera Lynn citeerde. De kracht van die broodnodige oppepper werd tenietgedaan door het plotselinge nieuws over Johnson.

Als gevolg probeert de Britse pers te analyseren hoe ziek Johnson werkelijk is. Kreeg hij zuurstof toegediend? Is hij uitgeput geraakt door tijdens zijn ziekbed onverdroten door te werken? Het is allemaal goed mogelijk, maar het blijft, zoals zo veel in deze crisis, koffiedik kijken.

Raab als achtervang

Johnson benoemde halverwege maart Raab tot zijn plaatsvervanger. Dat was toen verrassend, aangezien Michael Gove doorgaans wordt gezien als de natuurlijke secondant van Johnson. Raab was onder premier May Brexit-minister en deed mee met de race om haar te vervangen. Hij staakte de strijd toen bleek dat hij niet genoeg steun had en schaarde zich achter Johnson.

Het is onduidelijk wat er gebeurt als ook Raab onverhoopt ziek wordt als Johnson nog niet aan de beterende hand is. De Britse politiek heeft geen vastomlijnde pikorde van (tijdelijke) opvolging, zoals de Amerikaanse dat wel heeft. Het lijkt logisch dat Priti Patel als minister van Binnenlandse Zaken of Rishi Sunak op Financiën, als senior-ministers, waarnemen.

Dat is nog niet aan de orde, maar het virus waart wel rond in regeringskringen. Johnson heeft het, net als zijn zwangere partner Carrie Symonds. Minister Matt Hancock voor Gezondheidszorg is net hersteld. Chris Whitty, de hoogste medische adviseur van de regering, zit ook thuis met klachten, net als David Frost, de Britse Brexit-gezant.

Ook Dominic Cummings, de belangrijkste en omstreden politiek adviseur van de premier, zit in quarantaine nadat hij symptomen van besmetting vertoonde. Hij werd voor het laatst in het openbaar gezien toen hij rennend 10 Downing Street verliet op 27 maart, de dag dat bleek dat Johnson met Covid-19 kampte.

Dat zo veel belangrijke bestuurders ziek zijn, wordt gezien als bewijs dat de Britse regering aanvankelijk veel te laconiek reageerde op het coronavirus. „Ik blijf handen schudden”, zei Johnson nog vorige maand na een bezoek aan een ziekenhuis waar coronapatiënten lagen.

Als gevolg daarvan maakt de regering een stuurloze indruk. Onervaren ministers moesten de afgelopen week invallen voor de zieke bewindslieden en schutterden tijdens persconferenties. Ze konden geen antwoorden bieden over wat de regering precies deed om meer te testen, om beademingsapparatuur te regelen.

Superspreaders in het Lagerhuis

Een van de redenen om eind vorige maand het Lagerhuis met reces te sturen, was de angst dat de 650 volksvertegenwoordigers superspreaders zouden zijn. Tijdens de parlementaire werkweek zaten ze dicht op elkaar om donderdagavond terug te keren naar hun kiesdistricten, van Noord-Schotland tot Zuid-Cornwall. De kritiek op dat besluit is dat er amper democratische controle plaatsvindt op de handelingen van de regering in deze buitengewone tijden. Nu is het hopen dat de regering gezond genoeg blijft om te blijven handelen.