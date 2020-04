Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink (64) overleden

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is maandagochtend op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn dochter, Anna Korterink, via zijn eigen website misdaadjournalist.nl bekendgemaakt.

Korterink had een aantal maanden geleden bekendgemaakt dat hij leed aan darmkanker. Volgens zijn dochter is hij maandag „rustig” gestorven. „Hij heeft afscheid van ons, zijn gezin, kunnen nemen zoals hij dat wilde. Het is goed zo.”

Korterink, die zijn eerste misdaadverhaal publiceerde toen hij 18 jaar oud was, werkte onder meer voor Panorama en Nieuwe Revu en voor tv-programma’s van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ook schreef hij meerdere misdaadboeken, onder meer over misdaadkopstukken Willem Holleeder en Cor van Hout. Daarnaast publiceerde hij op zijn eigen website artikelen over de onderwereld.