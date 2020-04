‘We zouden op wereldreis gaan, mijn vrouw, onze dochter en ik. Zij is negen, we hadden al toestemming van school. Ergens in juni zouden we vertrekken dus waren we druk aan het plannen. En we vroegen ons af: hoe zou dat gaan, tweeënhalve maand lang op elkaars lip zitten?

Nou, dat weten we dan. Ik moet zeggen: tot nu toe gaat het goed. Iemand heeft weleens een rotbui, maar dan zeg je daarna sorry. Ik verwacht geen lichamelijk letsel.

„Mijn tour was net afgelopen, ik zat thuis te werken aan mijn volgende boek. Wat dat betreft heb ik geboft. Ik ga er nu nog een keer doorheen, elke dag een of twee hoofdstukken. Het is niet autobiografisch, alleen je eerste boek is dat. En dit is mijn tweede. Ik heb een verhaal bedacht over de liefde en het leven, er is geen woord van waar, maar ik ben wel de persoon die erin voorkomt, ik ben zelfs twee personen. Maar wat erin staat heb ik dus allemaal niet meegemaakt. Ik moet zeggen, ik vermaak me er kostelijk mee.

„De dag begint met een korte wandeling met mijn dochter, daarna is ze wakker genoeg om aan haar schoolwerk te gaan. Dat doet ze ’s morgens met mijn vrouw en ’s middags met mij. Maar ’s middags is ze eigenlijk al klaar, dus dan gaan we samen sporten en daarna gaan we film kijken. Mijn vrouw zet om de paar dagen een ander trainingsparcours uit in huis: dat je ergens overheen moet klimmen of juist eronder door kruipen. We werken ook met gewichtjes en een crosstrainer, alleen een loopband hebben we niet meer. Die staat bij mijn vader, waar ik trouwens ook om de paar dagen naartoe ga. Dan doe ik boodschappen voor hem en werken we samen in zijn tuin.

„En op je vraag ‘wat leren we hiervan’ zeg ik: ‘dat het rustiger kan’.”

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven