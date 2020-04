Defensiepersoneel ziek door gebruik verf

Het werken met een giftige verf kan bij defensiemedewerkers ziekten hebben veroorzaakt, zoals astma, eczeem en de longaandoening hypersensitivity pneumonitis. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat deze maandag is gepresenteerd. Het gaat om contact met de stof HDI, die in CARC zit, een toplaag waarmee legervoertuigen, zoals tanks en jeeps, worden beschilderd.

Daarnaast werd maandag bekend dat defensie een schadevergoeding gaat betalen aan medewerkers die strottenhoofdkanker hebben gekregen door te werken met het kankerverwekkende chroom-6. Die ziekte is als gevolg van het nieuwe onderzoek opgenomen in de lijst met aandoeningen waarvan is vastgesteld dat er een relatie bestaat met chroom-6. Op die lijst stonden onder meer al longkanker, neus- en bijholtekanker, maagkanker en astma. Medewerkers die vragen hebben over hun gezondheid kunnen een speciaal gezondheidsconsult krijgen, dat door defensie wordt betaald.

De conclusies vormen het tweede deel van een onderzoek dat sinds 2014 loopt, naar de gevolgen van giftige stoffen waarmee defensiepersoneel jarenlang werkte op vijf voormalige NAVO-depots in de grensstreek. Chroom-6 zat in de (grond)verf die werd gebruikt om militair materieel te beschermen tegen roest.

Schaderegeling

Naar aanleiding van het eerste deelonderzoek over de effecten van chroom-6, dat in juni 2018 werd gepresenteerd, konden getroffenen aanspraak maken op een financiële compensatie van tussen de 5.000 en de 40.000 euro. Over een schaderegeling voor de effecten van werken met CARC is Defensie nu in overleg met de militaire vakbonden.

Op de verschillende militaire bases werkten van 1984 tot 2006 tussen de twee- en drieduizend mensen. Vooral monteurs, lassers, spuiters en stralers liepen risico’s. Bij het gebruik van CARC, schrijft het RIVM, zijn vooral de spuiters blootgesteld, zelfs wanneer zij tijdens het spuiten adembescherming gebruikten.

Het onderzoek naar de gezondheidseffecten van werken met chroom-6 en CARC is nog niet helemaal afgerond. In de loop van dit jaar zal het RIVM rapporteren over de gevolgen van chroom-6 op alle andere militaire locaties. Chroom-6 werd en wordt op heel veel plekken gebruikt, om corrosievorming tegen te gaan. Behalve defensiematerieel zijn ook veel bruggen ermee beschilderd.

