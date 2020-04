De Museumweek gaat door, maar dan digitaal

De Museumweek (20-26 april) gaat door, maar dan in digitale vorm. Zo’n 400 musea zullen bijdragen aan een online kunstwerk rond het Nationaal Monument op de Dam: de week staat in het teken van 75 jaar bevrijding.

Dat heeft de Museumvereniging deze maandag bekendgemaakt. Vanwege de coronacrisis is het ‘gouden pronkstuk’ waarmee de week traditioneel opent, een virtueel kunstwerk. Het zal gaan om vier rond het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam gebogen panelen, die dat monument als het ware omarmen. Aan de buitenkant van de panelen zijn vierhonderd werken uit de deelnemende musea te zien. En aan de binnenkant, aldus de Museumvereniging, „komen persoonlijke pronkstukken van mensen zelf: tijdens de week roepen we mensen thuis op om hun eigen kunstwerk of datgene wat hen inspireert met ons te delen en zo mee te bouwen aan het online gouden pronkstuk”. Bedoeling is zo „75 jaar culturele vrijheid te benadrukken”.

Een artist impression van het virtuele kunstwerk op de Dam in Amsterdam. Beeld Museumvereniging

De Museumweek heeft traditioneel als thema ‘ontdek ons echte goud’, waarmee de collecties van musea worden bedoeld. De week wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden, het is de opvolger van het Museumweekend (van 1982 tot en met 2014). Bedoeling is dat publiek wordt bereikt dat anders niet naar een museum gaat. Om de aandacht van dat publiek te trekken, werd tot nu toe altijd op verschillende plekken een object uit een museum extreem vergroot in goudverf gegoten en op een plein neergezet. Behalve het virtuele kunstwerk op de Dam, biedt de Museumweek dit jaar online tours, workshops en live-uitzendingen vanuit musea.