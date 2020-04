De 5G-gekte wordt gevaarlijk

Als het niet zo treurig was zou je er misschien nog om kunnen lachen. Mensen die geloven dat radiostralen van 5G – de komende generatie mobiele netwerken – de verspreiding van het coronavirus versnellen. Het is nepnieuws, uit hetzelfde vaatje als ‘alcohol drinken helpt tegen Covid-19’ of andere verzinsels.

Wat het extra triest maakt is dat deze complottheorie in de praktijk leidt tot vandalisme. In het Verenigd Koninkrijk werden afgelopen week meerdere zendmasten in brand gestoken en medewerkers van telecombedrijven bedreigd.

In het Brabantse Liessel, vlakbij Deurne, stond afgelopen weekend apparatuur van een zendmast in brand. Vermoedelijk opzet: ‘Fuck5G’, stond op een meterkast geklad.

Van de beheerder van die mast, Cellnex, begrijp ik dat brandstichting een lokale trend is in Deurne. Vandalisten staken vorig jaar al twee keer een mast in de buurt in de fik.

De zendmast bevat apparatuur van T-Mobile en KPN, samen goed voor tweederde van de telefoonmarkt. Als de mobiele dekking in zo’n gebied abrupt wegvalt dan levert dat een extra veiligheidsrisico op.

Deurne ligt in coronabrandhaard Noord-Brabant. Het zal je oom of tante maar zijn die met spoed naar het ziekenhuis moet en 112 niet kan bereiken. Sowieso is de telecomsector een cruciale branche nu we massaal thuiswerken en afhankelijk zijn van een goede data- en telefoonverbinding.

Iedereen heeft het recht op waanbeelden, totdat ze ten koste gaan van anderen

Waar de bizarre complottheorie vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Er zijn twee varianten in omloop, aldus de BBC: een eerste beweert dat radiostralen je immuunsysteem aantasten, de tweede suggereert dat het virus zich zou verspreiden via het 5G-netwerk. Allebei onzin. Allebei vals.

Er rouleert nog een variant waarbij het virus in je lichaam op afstand ‘digitaal geactiveerd’ wordt via hoogfrequente radiostraling. Dan helpt zelfs een aluminium hoedje niet meer.

Zonder er al te serieus op in te willen gaan; het virus verspreidt zich razendsnel in landen zonder 5G-netwerken, en lijkt sneller onder controle in een land met het meest uitgebreide 5G-netwerk ter wereld (Zuid-Korea).

Een onzekere wereld vormt een perfecte voedingsbodem om nog meer onrust te zaaien – mijn Twitter-feed staat er vol mee. Maar de ene complottheorie is de andere niet. YouTube heeft beloofd video’s te verwijderen of te onderdrukken waarin een verband wordt gelegd tussen 5G en het coronavirus. Tegelijkertijd wil YouTube andere video’s met ‘gewone’ 5G-angst niet monddood maken.

Veel mensen zijn immers bang voor radiostraling, al is er geen wetenschappelijk bewijs dat 5G-netwerken schadelijker zijn dan bestaande technologie. Het RIVM meldde bovendien eerder dit jaar dat 5G-systemen binnen de limieten vallen die de Europese Unie heeft gesteld.

Facebook neemt ‘agressieve maatregelen’ tegen berichten en groepen die oproepen tot het beschadigen van telefoonmasten. Het sociale netwerk legt de grens bij real world harm – gevolgen in de echte wereld. Iedereen heeft het recht op zijn eigen waanbeelden, totdat ze ten koste gaan van anderen.

