‘Bedroefde’ Trump biedt Amerikaanse hulp aan bij behandeling Johnson

Een bron van onenigheid is volgens ingewijden een eis van de VS om te benadrukken dat het coronavirus uit China afkomstig is. China is daar tegen. Frankrijk wilde dat de vijf permanente leden (VS, China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) eerst zouden proberen geschilpunten glad te strijken voor een vergadering te beleggen met de tien niet-permanente leden.

Vorige week donderdag hebben negen van de tien niet-permanente leden gevraagd om een vergadering, met een presentatie van secretaris-generaal Antonio Guterres. De bijeenkomst zal volgens de bronnen achter gesloten deuren worden gehouden via videoconferentie.

De bijeenkomst volgt op wekenlange verdeeldheid binnen de Veiligheidsraad, vooral tussen de vijf permanente leden. Met name spanningen tussen de Verenigde Staten en China heeft de raad ervan weerhouden te overleggen over de pandemie.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt donderdag voor het eerst een bijeenkomst over de mondiale pandemie van het coronavirus. Dat hebben diplomatieke bronnen gezegd, meldt AFP.

Na de oppepper van de koningin volgde de domper van Johnson

Zorgt het coronavirus in de Britse politiek voor een machtsvacuüm? Die vraag is reëel nadat 10 Downing Street maandagavond meldde dat premier Boris Johnson naar de intensive care is verplaatst, schrijft correspondent Melle Garschagen.

De 55-jarige Johnson kampt al anderhalve week met de gevolgen van Covid-19. Volgens Britse media is hij naar de IC overgebracht voor het geval hij aan de beademing moet. De opname van de premier in het St. Thomas-ziekenhuis werd zondag gepresenteerd als een voorzorgsmaatregel. Maandag werd duidelijk dat de situatie ernstiger is.

Het nieuws over de achteruitgang van Johnson kwam maandag aan als een domper in het Verenigd Koninkrijk, na de oppepper waarvoor koningin Elizabeth zondag zorgde met haar televisietoespraak. De koningin wordt door Downing Street op de hoogte gehouden van de toestand van Johnson, heeft Buckingham Palace laten weten.

