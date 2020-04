Bedrijven vragen UWV massaal steun

Werkgevers hebben maandag massaal een beroep gedaan op een van de belangrijkste kabinetsmaatregelen om de coronacrisis te verzachten. Bij het UWV meldden zich zo’n 35.000 bedrijven voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Via de NOW-regeling krijgen werkgevers – al naar gelang hun omzetverlies – maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed van de overheid. Doel is „in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet” werkgevers „te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers”, zo schreef minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) de Kamer vorige week bij bekendmaking van de regeling.

De NOW kost naar schatting zeker 10 miljard euro voor drie maanden. Ter vergelijking: vorig jaar was het ministerie van Sociale Zaken 3,7 miljard euro kwijt aan WW-uitkeringen.

Het idee is dat de NOW-regeling ervoor zorgt dat de economie minder klappen krijgt. Ontslagen worden voorkomen en daarmee ook het beroep dat ontslagen werknemers doen op sociale voorzieningen. Voor bedrijven is een belangrijk voordeel dat zij werknemers, met al hun kennis en ervaring, kunnen behouden. Zo kunnen ze straks weer snel door.

Werktijdverkorting

Het kabinet besloot tot de NOW nadat werkgevers vorige maand bij het UWV een „ongekend groot beroep” deden op werktijdverkorting: een ‘reguliere’ noodmaatregel voor bedrijven met een forse omzetdaling. In korte tijd werd deze werktijdverkorting voor bijna 800.000 werknemers aangevraagd.

Binnen de NOW kunnen bedrijven aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei. De precieze hoogte is afhankelijk van het omzetverlies. Bij een omzetdaling van 100 procent geldt een tegemoetkoming van 90 procent van de loonkosten. Bij een omzetdaling van 25 procent is de tegemoetkoming 22,5 procent. Voor topverdieners met lonen van meer dan 9.538 euro per maand krijgt men geen NOW.

Koolmees noemde de precieze kosten van de regeling „lastig te voorspellen” . De 10 miljard euro die hij ervoor reserveerde, is gebaseerd op de schatting dat een kwart van de werkgevers een aanvraag doet en te maken heeft met een gemiddelde omzetdaling van 45 procent.

Van verschillende grote bedrijven als KLM en Nedcar is bekend dat zij een beroep gaan doen op de regeling. De NOW is breed opgezet; ook startende ondernemers, sportclubs en kerkgenootschappen komen ervoor in aanmerking.

Maandag klonk er meteen ook kritiek. Landbouworganisatie LTO meldde dat seizoensgebonden bedrijven zoals tuinders in de huidige opzet ondersteuning mislopen.

Werkgeversorganisatie voor de metaal- en technologische industrie FME riep maandag meteen op tot verlenging van de NOW na 1 juni. Uit een enquête blijkt dat een deel van de achterban juist dan pas grote omzetdalingen verwacht. „Het is van het grootste belang dat het kabinet zich nu al bezig gaat houden met een NOW-regeling 2.0 met een lange looptijd”, stelt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

