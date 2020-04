Amsterdamse politie vindt vuurwapen bij opnames video, 5 aanhoudingen

In Amsterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen en een vrouw aangehouden vanwege de vondst van een vuurwapen en een gordel met hagelpatronen. Het vijftal, tussen de 19 en 23 jaar oud, verklaarde bezig te zijn met de opnames van een rapvideo, meldt de politie maandag.

Agenten kwamen de vijf op het spoor toen zij rond 02.00 uur auto’s zagen staan op een „heel afgelegen stuk” in de Amsterdamse wijk IJburg. „Het valt op als daar ineens twee auto’s geparkeerd staan en daar vijf personen omheen staan, zeker in deze tijd”, aldus een woordvoerder. Het vuurwapen en de gordel met patronen werden „in de nabijheid” van de auto’s gevonden. Alle verdachten zaten maandagmiddag nog in voorlopige hechtenis.

Volgens de woordvoerder waren de agenten „gelijk op hun hoede” toen het vijftal verklaarde bezig te zijn met de opname van een rapvideo. „We hebben de laatste tijd vaker situaties gehad waar ook vuurwapens bij dat soort opnames worden gebruikt, helaas ook met fatale gevolgen.” Begin dit jaar kwam een 26-jarige man om het leven bij een schietpartij in een Amsterdamse studentenflat. Justitie vermoedt dat hij per ongeluk is geraakt bij de opnames van een videoclip.

