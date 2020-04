23 jaar celstraf voor moordenaar Slowaakse onderzoeksjournalist

Een Slowaakse voormalige militair is veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, meldt persbureau Reuters. De 37-jarige Miroslav Marcek bekende schuld in de moordzaak, die tot grootschalige protesten in het land heeft geleid.

In december 2018 werden de toen 27-jarige journalist Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnírová in hun afgelegen huis neergeschoten. Op dat moment deed Kuciak onderzoek naar de manier waarop de Italiaanse maffia ‘Ndrangheta in Slowakije actief is. De journalist had eerder al aangifte van bedreiging gedaan, maar daar had de politie niets mee gedaan. De protesten die volgden toen bekend werd dat de moord een afrekening was vanwege Kuciaks onderzoekswerk, leidden ertoe dat de toenmalige premier Robert Fico aftrad.

In december vorig jaar werd een andere verdachte tot 15 jaar celstraf veroordeeld. Dat ging om een pizzeria-eigenaar die als tussenpersoon de moord had besteld. Zijn zaak werd apart behandeld omdat hij vanaf het begin meewerkte met justitie. Hoofdverdachte van de moord is zakenman Marian Kocner, de waarschijnlijke opdrachtgever.