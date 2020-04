Negentien doden bij vuurgevecht drugsbendes in Mexico

Bij een schietpartij tussen rivaliserende drugsbendes in het noorden van Mexico zijn 19 mensen om het leven gekomen. Dat hebben autoriteiten van de staat Chihuahua zaterdag laten weten, melden internationale persbureaus.

Het bloedbad is een van de ernstigste uitbarstingen van bendegeweld in Mexico dit jaar. Volgens Cesar Peniche, minister van justitie van Chichuahua, ging het om een vuurgevecht tussen „twee criminele bendes die strijden om smokkelroutes van drugs naar de Verenigde Staten.”

Mexicaanse veiligheidstroepen troffen in totaal achttien lichamen, twee granaten, voertuigen en achttien vuurwapens aan op de plaats van de schietpartij in het plaatsje Chuchuichupa. Twee anderen werden gewapend en gewond aangetroffen. Een van hen overleed later in het ziekenhuis, de andere is gearresteerd.

Volgens lokale media waren de twee groepen verbonden aan het Juarezkartel en het Sinaloakartel, die elkaar bestrijden in het gebied. Peniche heeft die berichten bevestigd. Het Sinaloakartel werd jarenlang geleid door de verooordeelde drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei vrijdag dat geweld tussen criminele groepen annhoudt, ondanks de uitbraak van het coronavirus in het land. Eind maart, toen het coronavirus zich verspreidde, leek het alsof het geweld afnam, zei hij. „Helaas is dat niet het geval.”