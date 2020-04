Beterschapswensen voor Boris Johnson stromen binnen Sinds zondagavond laat bekend werd dat de Britse premier Boris Johnson in het ziekenhuis is opgenomen omdat hij "aanhoudende symptomen" heeft van Covid-19, stromen de beterschapswensen van politieke vrienden en vijanden binnen. Volgens zijn woordvoerder moeten er extra tests worden gedaan bij de met het coronavirus besmette Johnson en is er geen sprake van een "spoedeisende situatie". De Amerikaanse president Donald Trump laat weten erop te "hopen en vertrouwen" dat Johnson snel herstelt. Aan het begin van zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis zei Trump: "Hij is een vriend van me. Hij is een geweldige heer en een geweldig leider [...] Hij is een sterke man." Ook de kersverse leider van oppositiepartij Labour, Keir Starmer, hoopt dat Johnson snel weer opknapt: "Ik wens de premier het beste en een voorspoedig herstel." Wishing the Prime Minister well and a speedy recovery. https://t.co/kRlcNCjWGy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 5, 2020 Voormalig minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken die met Johnson streed om het leiderschap van de Conservatieve Partij laat weten dat heel Groot-Brittannië nu wil dat de premier snel herstelt: "Mijn gedachten zijn vanavond bij Boris Johnson. Het hele land is, ongeacht de politieke overtuiging, nu verenigd in de wens dat onze premier zo snel mogelijk weer fit en beter wordt." Bij Johnson werd tien dagen geleden het coronavirus vastgesteld en is zijn regering sindsdien gewoon blijven leiden vanuit zijn thuisquarantaine en dat zal hij volgens zijn woordvoerder ook vanuit het ziekenhuis blijven doen.

Slachtofferhulp springt bij op IC met steun aan familie patiënten Slachtofferhulp Nederland gaat vanaf maandag ondersteuning bieden aan familieleden van patiënten op de intensive care. Intensivisten en verpleegkundigen, die dat normaal gesproken zelf doen, komen daar vanwege het grote aantal coronapatiënten nauwelijks aan toe. Voorzitter Marianne Brackel van patiëntenorganisatie IC Connect laat aan persbureau ANP weten zelf een verzoek om steun te hebben gedaan: "Wij hebben Slachtofferhulp Nederland daarom gevraagd om de ondersteuning van ic-patiënten en hun naasten de komende tijd te verzorgen. Het gaat daarbij om de naasten en nabestaanden van alle ic-patiënten, dus niet alleen coronapatiënten." Volgens Slachtofferhulp Nederland wordt de situatie op de ic-afdelingen door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren. Vooral omdat familieleden niet of nauwelijks in de buurt van patiënten mogen komen. Soms mogen ze zelfs geen afscheid nemen als een naaste overlijdt. Bestuursvoorzitter Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland zegt tegen ANP dat vroegtijdig hulp bieden bij een traumatische ervaring de kans op langer durende psychische klachten verkleint.

Tijger in New York besmet met coronavirus Een tijger in de dierentuin Bronx Zoo in New York heeft positief getest op het cornavirus. Eerder zijn al wel enkele gevallen bekend van katten die besmet zijn geraakt door hun eigenaar, maar nog niet van tijgers of andere dieren in de dierentuin. Het gaat om een 4-jarige Maleise tijger die net als zes andere tijgers en leeuwen in de dierentuin al ruim een week ziekteverschijnselen vertoont. De verzorgers gaan ervan uit dat het dier gaat herstellen. De Bronx Zoo is al sinds 16 maart gesloten voor publiek. Het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, verspreidt zich sinds de uitbraak in de Chinese stad Wuhan van mens tot mens over de hele wereld. Onderzoekers proberen te achterhalen hoe het zit met besmettingen van dier op mens en andersom. The Wildlife Conservation Society die de dierentuin in New York beheert hoopt dat de kennis die het opdoet met de zieke tijger bijdraagt aan de wereldwijde kennis over het virus.

Medisch adviseur Schotse regering weg na overtreden eigen coronaregels De Schotse regeringsadviseur voor coronazaken, Catherine Calderwood, stapt op omdat ze tegen de voorschriften in met haar gezin naar haar tweede huis was vertrokken. Mede op haar advies was Schotten juist opgeroepen thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. De ‘Chief Medical Officer’ van de Schotse regering kreeg felle kritiek op haar trip naar haar tweede huis en werd zondag ook openlijk op de vingers getikt door de politie die aangaf dat het ‘van groot belang is alle regels na te leven’ en het niet zo kan zijn ‘voor jezelf een uitzondering te maken naar gelang het je uitkomt’. Chief Constable @CC_Livingstone statement on the conduct of the Chief Medical Officer. pic.twitter.com/oTkCyk6xzd — Police Scotland (@policescotland) April 5, 2020 Calderwood liet zondagavond weten met pijn in het hart ontslag te nemen en zei dat alle kritiek op haar zou afleiden van de aanpak van het virus als ze aan zou blijven. Ze gaat haar werk in de komende dagen overdragen aan haar opvolgen om de overgang "zo soepel mogelijk" te maken. Er zijn op dit moment 3.706 bevestigde coronagevallen in Schotland, maar Calderwood had toen ze nog volop aan het werk was gezegd dat het werkelijke aantal mogelijk wel vijftig keer hoger ligt. In Londen is de Britse premier Boris Johnson opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij "aanhoudende symptomen" heeft van Covid-19. Hij zou na tien dagen thuisquarantaine nog altijd koorts hebben, maar er is volgens zijn woordvoerder geen sprake van een "spoedeisende situatie".

Welkom in een nieuw blog In dit blog houdt de redactie van NRC de belangrijkste ontwikkelingen rond de uitbraak van het coronavirus bij. Dit was het belangrijkste nieuws van zondag 5 april: In Nederland zijn sinds zaterdagmiddag 115 nieuwe doden door Covid-19 gemeld. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers ligt op 1.766, meldt het RIVM. Afgelopen etmaal zijn achttien nieuwe patiënten opgenomen in Nederlandse IC's, de instroom vlakt af.

gemeld. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers ligt op 1.766, meldt het RIVM. Afgelopen etmaal zijn achttien nieuwe patiënten opgenomen in Nederlandse IC's, de instroom vlakt af. Nederlanders hielden zich relatief goed aan de maatregelen tijdens het zonnige weekend, zeiden premier Rutte en minister Grapperhaus. Wel waren er een aantal incidenten, waaronder feestjes en een samenkomst van tientallen mensen in Arnhem .

. Zowel Frankrijk, Spanje als Italië zagen een daling in het aantal doden door de ziekte dat dagelijks wordt gemeld. In de Verenigde Staten maakt men zich echter op voor de „zwaarste week ooit” nu de aantallen in onder andere New York sterk oplopen.

door de ziekte dat dagelijks wordt gemeld. In de Verenigde Staten maakt men zich echter op voor de „zwaarste week ooit” nu de aantallen in onder andere New York sterk oplopen. Zorgverzekeraars bieden een steunpakket voor zorgaanbieders zoals tandartsen en fysiotherapeuten die lijden onder crisis.

die lijden onder crisis. China heeft voor 1,3 miljard euro aan medische hulpmiddelen naar het buitenland geëxporteerd sinds begin maart, waaronder vier miljard mondkapjes .

. Voor de tweede keer is er een vluchtelingenkamp in Griekenland van de buitenwereld afgesloten vanwege het virus, nadat een besmetting bij een kampbewoner is vastgesteld. Ook een migrantenkamp op Malta werd afgesloten van de buitenwereld zondag.

Koningin Elizabeth heeft in een televisietoespraak haar land zondag opgeroepen „resoluut en verenigd" te blijven in de bestrijding van het nieuwe coronavirus. De Britse premier Boris Johnson moest naar het ziekenhuis voor extra tests. Bij hem werd tien dagen geleden Covid-19 vastgesteld.