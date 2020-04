‘Laten we minder om geld en meer om de mensheid geven’

‘Het is ironisch. In januari en februari had ik voor het eerst in jaren vrij genomen. Na drie, vier jaar toeren met de band en een ernstige ziekte [David had borstkanker, red.], was ik mentaal uitgeput. Half maart, bruisend van energie, waren we in Frankrijk net begonnen met de tournee voor ons nieuwe album, The Gospel Sessions Vol. 4, toen alle optredens werden afgezegd. Nu zit ik dus opnieuw voor maanden thuis.

„Ik ben gewoon verder gegaan met waarmee ik bezig was: mediteren, lezen en met de familie samen zijn. In dit huis wordt veel gelachen.

„Wat ik lees? The Path Made Clear van Oprah Winfrey, een boek waarin ze wijsheden en inzichten voor elke dag deelt. En op de luchthaven kocht ik Side Hustle, een boek over hoe je extraatjes kunt bijverdienen. Leek me wel toepasselijk. Haha.

„Dit gedwongen thuis zijn is een blessing in disguise. Wat inkomsten betreft is het misschien een beetje beangstigend, maar verder is het geen straf; ik ben blij dat ik leef.

„Collectief en individueel kunnen we lessen trekken uit deze periode. We hebben ons geluk veel te veel gezocht in technologie en in almaar sneller, beter en groter. Nu we minder produceren en reizen herstelt de aarde zich en wordt de lucht schoner. Laten we ook straks minder om geld en meer om de mensheid geven.

„Persoonlijk hoop ik een beter mens te worden: een betere echtgenote, een betere moeder en zelfs een betere performer. Deze tijd is bitterzoet, negatief en positief tegelijk. Maar door de lastige omstandigheden kan je jezelf beter leren kennen en meer van jezelf gaan houden. Als dat lukt, kan je ook meer van anderen houden.”