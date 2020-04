Frankrijk ziet aantal uitbraken licht dalen, maar blijft alert

Frankrijk heeft zaterdag voor het eerst een lichte daling vastgesteld van het aantal doden en ziekenhuisopnames door het COVID-19-virus. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat toeval is of een trend.

In Frankrijk zijn sinds 1 maart 7.560 doden door Covid-19 geteld. Zoals in veel landen is het niet altijd eenvoudig om de cijfers te interpreteren. Frankrijk maakte donderdag bijvoorbeeld een grote sprong omdat voor het eerst de overlijdens in bejaardentehuizen en andere zorginstellingen werden meegeteld. Daar zijn meer dan tweeduizend mensen overleden.

Frankrijk nam half maart relatief strenge maatregelen. Op 14 maart werden cafés en restaurants gesloten; vanaf 17 maart gingen alle winkels behalve voedingszaken en apothekers dicht en werd iedereen gevraagd thuis te blijven. Daar is relatief goed gevolg aan gegeven.

Aangezien het Covid-19-virus een incubatietijd heeft van twee tot veertien dagen, zou Frankrijk nu ongeveer een daling moeten zien als gevolg van die maatregelen. Die is er ook maar hij is heel licht: zaterdag overleden 441 mensen, minder dan vrijdag (588) en donderdag (471). Maar dit zijn opnieuw alleen de cijfers van de ziekenhuizen.

Nog geen versoepeling

Volgens Jérôme Salomon, de monsieur coronavirus van de Franse regering, mogen we ons niet blindstaren op het dodental. „Wij hebben een andere zeer belangrijke indicator, niet die van de doden of de bevestigde gevallen, maar die van het aantal ziekenhuisopnames”, zei Salomon op maandag 30 maart. „Die weerspiegelen de besmettingen van grosso modo vijftien dagen eerder (…) Tegen eind deze week zouden we dus een daling moeten zien van het aantal personen dat in het ziekenhuis en op de intensive care [IC] belandt.”

Inderdaad laten de cijfers ook op dat vlak een lichte daling zien: zaterdag belandden 502 patiënten op reanimatie tegenover 641 op vrijdag en 729 op donderdag. De komende dagen zal blijken of deze trend zich voortzet. Zaterdag lagen er in heel Frankrijk 6.800 mensen op de IC – een historisch record.

Hier en daar wordt gevreesd dat een daling gecombineerd met het mooie weer en de Paasvakantie ertoe zal leiden dat meer mensen de voorschriften aan hun laars gaan lappen.

Martin Hirsch, hoofd van de openbare ziekenhuizen in de Parijse regio, zag zich daarom genoodzaakt om een nieuwe oproep te lanceren. Hij zei op Twitter dat alle deelnemers aan een crisisvergadering op zaterdagavond vastgesteld hadden dat er opnieuw veel te veel volk op straat was in Parijs. „Geen versoepeling,” zei Hirsch, „blijf thuis”.

Medische hogesnelheidstreinen

Qua infrastructuur lijkt Frankrijk de situatie voorlopig nog meester te zijn. Dat is het gevolg van enerzijds een verdubbeling van het aantal IC-bedden van circa 5.000 naar circa 10.000, en anderzijds de grote regionale verschillen binnen Frankrijk.

De grootste besmettingshaarden zijn het noordoosten en de Parijse regio. Wanneer de ziekenhuizen daar verzadigd geraken, worden patiënten overgebracht naar minder getroffen regio’s zoals Bretagne of het zuidwesten. Eerst gebeurde dat met legervliegtuigen en –helikopters maar heel snel werden ook medische TGV’s (hogesnelheidstreinen) ingezet.

Dat laatste was mogelijk omdat reeds in juni vorig jaar een grote oefening had plaatsgevonden waarbij getest werd hoe brancards konden bevestigd worden op de passagierszetels. Dat gebeurde toen met het oog op nieuwe grote terreuraanslagen, zoals die in 2015. De eerste medische TGV reed op 26 maart van Straatsburg naar Angers en Nantes. Vorige week reden ook de eerste medische TGV’s van Parijs naar Bretagne.