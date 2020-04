Econoom Arnold Heertje (86) overleden

Econoom Arnold Heertje is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan het FD en persbureau ANP. Heertje schreef tientallen boeken en was tussen 1964 en 2006 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daarnaast columnist bij NRC Handelsblad en Het Parool.

Het bekendste werk van Heertje is De Kern van de Economie, een lesboek voor het voortgezet onderwijs dat in 1962 verscheen en nog altijd in het curriculum van bepaalde scholen zit. Het boek is honderdduizenden keren verkocht. Heertje promoveerde op prijsvorming in oligopolistische markten en gebruikte als een van de eersten in Nederland de speltheorie.

Heertje werd in 1964 hoogleraar staathuishoudkunde en doceerde tussen 1997 en 2006 – toen hij met emeritaat ging – geschiedenis van de Economie. Nadien was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en gaf hij lezingen. Heertje had drie zoons, van wie cabaretier Raoul Heertje er één is.