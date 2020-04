Chinese mensenrechtenadvocaat na ruim vier jaar vrijgelaten

De Chinese mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang is zondag na ruim vier jaar cel vrijgelaten. Dat schrijft zijn vrouw Li Wenzu op Twitter. Wang verdedigde de leden van een in China verboden religieuze groepering en behandelde zaken over mogelijke marteling door de Chinese autoriteiten.

Wang mag zijn vrouw en zoon in Beijing nog niet meteen zien. Hij moet van de Chinese autoriteiten eerst veertien dagen in quarantaine verblijven vanwege het coronavirus, en is meegenomen naar Jinan, in het oosten van China. Zijn vrouw Li noemt deze maatregel tegenover de Britse krant The Guardian „schaamteloos”. „De overheid blijft hem beperken in zijn persoonlijke vrijheid en dwingt ons om gescheiden te blijven.”

Ze vreest ervoor dat de overheid het longvirus als excuus gebruikt om Wang in feite onder huisarrest te plaatsen. „Zal dit inderdaad slechts veertien dagen duren? Ik vertrouw hen niet. Zolang mijn man niet vrij is, blijf ik vechten totdat hij terugkomt.” Li zet zich al jaren in de voor de vrijlating van haar man. In december 2018 liet ze uit protest haar haar afscheren.

Opgepakt

De jurist werd in juni 2015 opgepakt, samen met zo’n 250 andere advocaten en activisten. Hij werd ervan beschuldigd onder invloed te staan van anti-Chinese krachten die China willen infiltreren. Verder zou Wang zijn getraind door groepen buiten China. Ook zou hij buitenlandse financiële steun hebben ontvangen, wat in China verboden is. Wang kreeg een gevangenisstraf van 4,5 jaar opgelegd.

Het vonnis stuitte op veel kritiek, onder meer van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en Amnesty International. Ook uitten de Verenigde Naties hun zorgen over Wangs proces.

Li Wenzu tweet over de vrijlating van haar man, met daarbij oude foto’s van het gezin.

